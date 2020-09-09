كرة القدم ومونديال قطر له دور مهم في حماية التعليم من الهجمات

ج.ن

قال حسن الذاودي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، خلال مشاركته في فعالية عبر الإنترنت للاحتفال باليوم الدولي الأول لحماية التعليم من الهجمات الذي يصادف يوم 9 سبتمبر، إن بطولة كأس العالم قطر 2022، والتأثير الواسع لكرة القدم يمكنهما حماية مبدأ التعليم للجميع وتعزيزه.

وتمثَل الهدف من الفعالية، التي نظمتها مؤسسة التعليم فوق الجميع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة أنقذوا مستقبلنا، وصندوق قطر للتنمية، والوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاحتفاء بهذا اليوم الدوليّ والترويج له، باعتباره دعوة لوقف الهجمات على التعليم.

ويسعى برنامج الجيل المبهر، الذي تأسس عام 2010 بالتزامن مع إعداد ملف قطر لاستضافة كأس العالم، إلى مساعدة المجتمعات المهمّشة من خلال منهجيات واستراتيجيات تدريبية فريدة قائمة بشكل أساسي على كرة القدم تجمع بين الممارسة العملية داخل المستطيل الأخضر والدراسة النظرية في قاعات الدراسة من أجل تعزيز مهارات الاتصال الفعّال والعمل الجماعي والقيادة الناجحة لإحداث التنمية المجتمعية.

يشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الجيل المبهر تجاوز 500 ألف شخص في آسيا والشرق الأوسط. ويهدف البرنامج إلى التأثير الإيجابي في حياة مليون شخص بحلول بطولة قطر 2022 من خلال دورات تدريبية فريدة في مجال كرة القدم من أجل التنمية.