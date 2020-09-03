كرة القدم: أربعة أندية توقع الاتفاقية الثلاثية

وقعت أربعة أندية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، (جمعية الشلف، سريع غليزان، وداد تلمسان وأولمبي المدية)، أمس الأربعاء بمقر الاتحادية بدالي إبراهيم (الجزائر)، على الاتفاقية الثلاثية التي تربط الشركات الرياضية ذات أسهم بمكاتب خبرة ومديرية مراقبة التسيير والمالية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضحت “الفاف”، اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت، أن هذه الاتفاقية قد أبرمت بين مكاتب خبرة والشركة الرياضية ذات أسهم ومديرية مراقبة التسيير المالي التابعة للاتحادية، من أجل الحصول على شهادة الجودة “إيزو 9001” .

وأضاف ذات المصدر أن فرق جمعية الشلف وسريع غليزان ووداد تلمسان قد وقعوا على هذه الاتفاقية مع مكتب الخبرة ” IANOR” فيما وقع فريق أولمبي المدية على هذه الوثيقة مع مكتب الخبرة “كايزن أكاديمي “.

ويأتي التوقيع على هذه الوثيقة في إطار تطبيق الإجراءات التي اتخذتها “الفاف” من أجل مرافقة الأندية المحترفة.

للتذكير، أمضت تسعة أندية – لحدّ الآن- على هذه الاتفاقية الثلاثية، ويتعلق الأمر بـ: مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، جمعية عين مليلة، نجم مڨرة، اتحاد الجزائر، اتحاد بلعباس، نادي بارادو، اتحاد بسكرة وشباب قسنطينة في انتظار وفاق سطيف الذي رفض في وقت سابق التوقيع قبل العدول عن القرار بعد اللقاء الذي جمع مؤخرا مسيري الفريق السطايفي برئيس الاتحادية خير الدين زطشي .