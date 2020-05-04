كتابة الدولة للإنتاج الثقافي تنظم مشاورة دولية حول وضعية الفنان في ظل الأزمات

تنظم كتابة الدولة للإنتاج الثقافي، اليوم، أول مشاورة دولية متعددة الأطراف حول وضعية الفنان في ظل أزمة كورونا، عن طريق التحاضر المرئي، وهذا في إطار الاستعداد لورشة العمل الخاصة بمشروع قانون الفنان.

وأفاد بيان لكتابة الدولة للإنتاج الثقافي، أن هذه المشاور الدولية، التي ستنظم من الساعة الثانية زوالا إلى الرابعة عبر تطبيق رقمي، ستجمع فنانين وكتاب وفاعلين ثقافيين وخبراء دوليين من الجزائر وخارجها حيث ستعقد بالتعاون مع منظمة اليونسكو عبر حركتها الثقافية الدولية “صمود الفن”.

وستتاح لهؤلاء المشاركين فرصة تبادل الخبرات والتعبير عن أنفسهم بشأن الوضع الراهن ومكانة الفنان في المنظومة المهنية والقانونية الجزائرية، لاقتراح سبل للتفكير تتناسب مع الواقع وتحدد المحاور والتوجهات التشريعية بهدف إعداد مشروع القانون الجزائري حول وضع الفنان.

وبالموازاة مع برنامج كتابة الدولة حول الإنتاج الثقافي تنخرط هذه المبادرة بشكل منهجي في مبادرة “صمود الفن”، التي أطلقتها اليونسكو في 15 أفريل 2020 حول وضع الفنان وعدم استقراره في أوقات الأزمات والحجر الصحي والأمني.

وستناقش هذه المبادرة، موضوعين رئيسيين هما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفنان وكذا الثقافة في البيئة الرقمية