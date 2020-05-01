كان مجرد بنان سبابة زرقاء

بقلم: الوليد فرج

من أبرز أوجه الطهر السياسي، و نقاء عمليته، من أدران أفكار التعصب و تكلس التأدلج ؛ هو سلوك التسامح ، هذا السلوك الذي يتجاوز فكرة التنازل عن الحق الذي يتأسس على الضرر ، إلى سلوك قبول الآخر المختلف أو المغاير ، كشريك أصيل في بناء الوطن ، نرتبط معه في منطقة تقاطع هي المصلحة العليا المشتركة التي تنبثق منها جل المصالح . هذه الفكرة هي المحور الأساس الذي تدور حوله ، فكرة الحداثة السياسية التى قطعت أشواطا كبيرة لدى الغرب ، بينما التنابذ الاجتماعي المتولد من تفاهة خطاب السياسي ، والذي مازلنا نعيش ارتداداته في شكل سخريات ، في البداية كان مصدرها لفيف لاحظنا أن جله مصاب بالاستيلاب الفكري، الذي أدى به إلى الإقطاع عن المجتمع و سجنه داخل أسوار الاغتراب مع أفكار هجينة كبلته وسط دوغما فارغة دون أي معنى ، انتهت به إلى عدمية ، مؤسسة على مجاهيل اغتراب ولد عدائية للآخر الذي دمغه بالمتخلف المسجون داخل ذاته التراثية الرجعية .

الخوارج الجدد :

لعل الاعتراض و الاختلاف هما أول سمتين من سمات التعددية السياسية المؤسسة على أسس المغايرة الحقيقية التي تشتد كلما تحركت الأدلوجة داخل مضامينها ، لما تتسم به من جذرية و منطلقات مرجعية أولية يضفي عليها الاعتقاد المبدئي حضورا وجوديا . تمتنع الحيدة عنه كلما توغلنا بها دخل الحقل السياسي .

إن تبني رفض الآخر كسياسة تصنع من هذا الرفض المطلق و تجعل منه البديل الحل ، ليست وليدة الحاضر بل هي قديمة منذ البداية الأولى للفعل السياسي . قد تكون حركة الخوارج (الحرورية) أول حزب سياسي تبنى الرفض الجذري الراديكالي المطلق لكل الحلول مؤمنا بأنه هو محتكر الحقيقة و الشرعية الحاكمية ، مقدما في ذلك حججه وأدلته المبنية على مجموعة وقائع رصد لها مسردا من الحجج التي نجح ابن عباس رضي الله عنه في دحضها واسترجع خلق كبير منهم إلى جادة الصواب .

قد يتحصن الاعتقاد و الإيمان بالفكرة وراء أسوار عاطفية تكون أكثر مناعة من الأسس المنطقية و الحجج العقلية في الغالب تنتهي بالفكرة للعدم الذي يزج بالفاعل في فراغ ، يحاول إعادة شغله بإعادة التموقع أو بالانحدار بالفعل السياسي إلى التفاهة .

الأصبع الأزرق (السبابة) :

في هذا المناخ السياسي ولدت فكرة (صاحب الأصبع الأزرق) التي تعني فئات الشعب المشاركة في الانتخاب التي اقتنعت بغطس رأس سبابتها في محبرة الحبر الأزرق لاختيار رئيس للجمهورية ، وسط سعار مجموعات الروافض للعملية ، دون امتلاكهم للبديل السياسي المنطقي .

إن رمزية الأصبع الأزرق الذي نجح في سد أفواه الخوارج الجدد قبل أن يسد الطريق على سعاة الفوضى و الباحثين عن الفراغ الدستوري لأجل فرض أجندتهم التي كانوا يناضلون لتحقيقها من خلال فرض مرحلة انتقالية التي تنعدم منها كل معالم السياسية و تجمّد فيها عمل كل المؤسسات لينحصر فيها القرار في يد لفيف معروف توجهه و خلفياته.

بعد نجاح الأصبع الأزرق في إسقاط مخطط الخوارج الجدد الذين تخايلوا أنهم نجحوا في القفز إلى بعض مراكز السلطة التي لم يشاركوا في تشكلها محاولين صنع مشهد استغفال سياسي من خلال تصوير صاحب الأصبع الأزرق بالقاصر أو ذا الهوى الجامح الذي ينتهي دوره قبل أن يجف الحبر الأزرق على بنانه .

الأصبع الأزرق الوسطى :

إن السياسي الحذق هو الذي ينجح في استمالـة خصمه إلى صفه دون تكلفة سياسية ، فيستعمله لهدف إسقاط ورقة التوت من على عورته السياسية ، لإيمانه أن اليد التي تحمل الأصبع الأزرق السبابة ، تحمل أربعة أصابع سياسية أخرى أطولها الوسطى ، التي في الغالب تنجح في الكشف عن وزن المتطاول السياسي .

من المفارقة و السذاجة السياسية والطيش السياسي البين المشاركة في مخرمة جمع الغنائم من براز سياسي لم تكن طرفا فيه ولا تستطيع تبرير تقلب خيارك و تناقض مواقفك الذي كشفها و فضحها الأصبع الأزرق الوسطى .

أن تغيير الموقع السياسي لا يبرره إلا الدافع الأقوى عن السياسية و في الغالب يكون وعاطفيا شخصيا يتجاوز الإيمان بالفكرة و الاعتقاد بها والقناعة السياسية و كل البنى الايديولوحية و الفكرية . كتغيير زياد بن أبيه لموقعه السياسي من تيار علي رضي الله إلى تيار معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ، تحت ضغط فكره كانت غائرة في أعماقه مشكلة لمنقصة ذاتية لا يملأه شيء سوى دحضها .

إنها فكرة النسب المجروح التي عانى منها زياد واستغلها معاوية استغلالا سياسيا لاستمالته ، حين قال له تكون معي و تحكم باسمي العراقين و أقول أن لك سهم في ميراث ابوسفيان (اعترف بك أخا لي) ..ونجح معاوية في ذلك بعد استلحاقه لزياد استماله إليه و كان له دور كبير في استتاب الأمر له في العراق الذي كان بؤرة معارضة و ارض للخوارج . ومنها انطلقت جميع الفتن .

إن رمزية الأصبع الأزرق كممارسة لحق سياسي رئيسي في العمران السياسي ، يعكس نضح الانتماء و روح الوطنية حين تستشعر الخطر المحدق بحوبة الوطن و تحمي المجموعة من رهق شرذمة مجازفة ، الفت اللعب في الرماد ، والمناطق القذر و الأماكن المحطمة المهدمة .

إن الأصبع الأزرق الذي تسخرون منه اليوم مزال ينتظر المحبرة لينغمس فيها ، فلا تضطرونه أن ينغمس في أشياء أخرى .