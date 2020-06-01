كاتب الدولة المكلف بالجالية رشيد بلدهان: نعمل على إدماج الكافاءات بالخارج في الداخل

كشف كاتب الدولة المكلف بالجالية، رشيد بلادهان، أن الجزائر تحصي 25 ألف خبير في مختلف المجالات متواجد بالخارج، وقد شرعت منذ ثلاثة أيام في الاتصال بهم لاستقطابهم قصد الاستفادة من خبراتهم.

وأوضح الوزير المنتدب، في كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، قبيل افتتاح جلسة استماع خاصة، أنه قد شُرع في الاتصال بخبراء جزائريين في مختلف المجالات، من أمريكا، كاليفورنيا، فرنسا وكندا منذ ثلاثة أيام، على أن التواصل معهم قائما لتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم على أساس مبدأ رابح-رابح لهم وللبلد. مضيفا أنه لا يمكن أن نطلب منهم الرجوع إلى ارض الوطن لأنهم مرتبطون بمناصب عمل في الخارج لكن يمكنهم المساهمة عن بعد.

وتحدث في هذا السياق عن عزم الوزارات المعنية بالرقمنة ستفتح بوابة إلكترونية لتسجيلهم وخلق فضاء تواصل في الخارج والمؤسسات الوطنية في الداخل للمشاركة الفعالة للجالية في الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالجالية والكفاءات الوطنية بالخارج، أن برنامج هذا القطاع يتمثل في إدماج الجالية في المجهود الوطني لتطوير البلاد، وقم تم تقديم عرض للحكومة للتكفل بانشغالات الجالية من الناحية القنصلية وحقوقهم بالجزائر.

واستعرض رشيد بلادهان، في ذات السياق، مجهودات الحكومة التي بذلتها من أجل إجلاء الجزائريين العالقين بالخارج، وذكر بهذا الخصوص أن العملية المستمرة إلى غاية اليوم صعبة للغاية، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالسياح الجزائريين الذين بقوا عالقين بالمطارات، بل حتى الجزائريين المقيمين بالخارج أرادوا الرجوع إلى أرض الوطن في هذه الفترة لأسباب مختلفة، وهو الأمر الذي عقد عملية الإجلاء.