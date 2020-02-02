قيس_السعيد ملخص الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية التونسية إلى الجزائر

توسعت المحادثات والتي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وحسب “واج”، شارك في هذه المحادثات عن الجانب الجزائري، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي، والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد.

وشارك في المحادثات عن الجانب التونسي، أعضاء الوفد المرافق للرئيس قيس سعيد.

وقد جرت هذه المحادثات، بمقر رئاسة الجمهورية، حسب ذات المصدر.

وكان الرئيس التونسي قد حل في وقت سابق من نهار اليوم الأحد، بالجزائر، في زيارة دولة بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيسين سيجريان خلال هذه الزيارة، محادثات حول وسائل وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما سيتطرق كل من الرئيس الجزائري والتونسي، إلى الوضع الدولي والإقليمي، خاصة في ليبيا وفلسطين المحتلة.