قيادة الجيش حريصة على الاستثمار في التكوين

ترأس الأحد، اللّواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، الاجتماع السنوي لإطـارات منظومـة التكويـن بالجيش الوطنـي الشـعبـي بهدف تقييم منظومة التكوين والتعليم، أكد خلالها أن القيادة العليا للجيش حريصة على الاستثمار المربح في منظومة التعليم والتكوين للجيش .

وحضر هذا الاجتماع بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس كل من قائد الناحية العسكرية الأولى، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، رؤساء أركان القوات، قادة مؤسسات التكوين العسكرية والمكلفين بالتكوين على مستوى القوات والمديريات والمصالح المركزية وبالمناسبة، ألقى اللواء كلمته التوجيهية أكد من خلالها على أهمية هذا الاجتماع السنوي التقييمي مذكرا بالأهمية القصوى التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، للاستثمار المربح في منظومة التكوين ولضرورة مواصلة نهج التقييم والتقويم والتكييف المستمر للبرامج التكوينية كما شدد اللواء على ضرورة مواصلة نهج التقييم والتقويم والتكييف المستمر للبرامج التكوينية المسطرة والمناهج البيداغوجية المعتمدة مؤكدا في نفس السياق أن الجميع مطالبون شديد المطالبة، بأن يكونوا على وعي تام بمدى أهمية الرسالة التي يؤدونها في هذا الحقل الحيوي الذي لا يمثل وسيلة لتلقين المعارف والعلوم بشتى فروعها فحسب، وإنما يجسد أيضا وبصفة أساسية ذلك الترابط بل التماسك، بين مساعي المنظومة التكوينية ومساعي التحضير القتالي، فالتكامل بين الجهدين واضح، بل هو حتمي وضروري للغاية، فتكييف الأفراد العسكريين مع محيطهم المهني العسكري يبدأ من محيطهم الدراسي والتكويني، ويستمر بالتأكيد أثناء ممارستهم لمهنتهم، وتواصلهم مع البرامج التحضيرية، فتحضير الأفراد لا يتم بالدرجة اللازمة والمقبولة إلا إذا اتسم تعليمه القاعدي والتكويني الأولي بالنجاح .

وعبر اللواء عن أمله في استمرار توظف المنظومة التكوينية، لاسيما تجاربها الثرية المكتسبة عبر السنين، وتوظفها بصورة تكفل من جهة، المساهمة في إنجاح مساعي في هذا المجال الهام، وتسمح من جهة أخرى، بالرفع الدائم والفعال لجاهزية قواتنا المسلحة، والتحسين المتواصل لمستوى قدراتها القتالية والعملياتية وجعلها، على الدوام، في غاية التيقظ والتحفز، بل والاستعداد الدائم لتحمل مسؤولياتها وأداء واجبها وإنجاز المهام الدستورية الموكلة إليها في جميع الظروف والأحوال.

عطار .ب