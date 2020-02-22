قيادة الأرندي تعاكس توجه الرئيس تبون

لن نقبل تصنيف الجزائريين على أساس الحراك

نريد أن نكون حزبا منافسا وليس آلة في يد السلطة

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، عز الدين ميهوبي، أن الحراك الشعبي لحظة فارقة في تاريخ الجزائر مشيرا إلى أن الآلاف التي تخرج للشارع تطلق رسائل للسلطة والأحزاب .

وقال عز الدين ميهوبي، في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب والذي تزامن والذكرى الأولى للحراك الشعبي، إن الجزائر مرت بمرحلة دفعت بالجزائريين للخروج لـ 53 جمعة متواصلة، والذي قال انه كان مؤشرا للتحذير من ان الدولة دخلت منعرجا خطيرا .

وقال ذات المتحدث أن الشعب رفع خلالها جملة من المطالب السياسية، وأضاف أن الحراك أعطى مفاهيم جديدة للعمل الديمقراطي وكرس مبدأ سيادة الشعب .

وبخصوص تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة ،قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، عز الدين ميهوبي إن تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تصب في استعادة الثقة، بعد ترديها بسبب ممارسات سياسية مشوهة.

وأمل ميهوبي في استرجاع الثقة، من خلال عمل ميداني صادق، بعيد عن الشعبوية التي تهدد الديمقراطية حسبه .

كما عبر ذات المتحدث عن رفضه للغة التخوين والإقصاء مشيرا انه لا يمكن قبول تصنيف الجزائريين على أساس الحراك.

كما دعا الأمين العام بالنيابة لأن يكون الدستور القادم، الوثيقة التي تلبي مطالب الشعب، وتسد كل الثغرات، وتعمر طويلا مشيرا أن الرئيس قال أن الوثيقة سيطلع عليها أكثر من سبعمائة جمعية و حزب و غير ذلك .

وفي ذات السياق عبر ميهوبي عن استعداد الأرندي للمشاركة في أي حوار أو مشاورات و جدد ترحيبه بأي دعوة في هذا الإطار .

وبمناسبة ذكرى تأسيس الحزب ، قال الأمين العام للحزب بالنيابة، عز الدين ميهوبي، إن الحزب ولد في فترة كانت الجزائر تعيش فيه أزمة فراغ سياسي، ومؤسساتي.

وأشار ميهوبي إلى أن الأرندي أسسته شخصيات وكفاءات وطنية، موضحا أنه عندما تم تأسيسه كان يسمى حزب “الباتريوت”.

و افاد ميهوبي ان الأرندي بعد 23 سنة، مكن لنفسه أن يكون جزء مهم في البنية السياسية للبلد، هو قوة سياسية مركزية ومحلية و أشار إلى أن الحزب لم يغب عن أي استحقاق وطني منذ تأسيسه.

وأفاد أن التغيير في الأرندي، يبدأ بإحداث نقلة في مرجعيات الحزب، والعودة إليه، وليس النوم في أرائك السلطة مبرزا أن الأرندي يريد أن يكون حزبا منافسا و ليس آلة في يد السلطة .

وشدد ذات المتحدث على أن المصداقية تأتي من الشعب وليس من الإدارة، مبرزا أن عهدها انتهى .

وعن النظام الأمثل للجزائر ،قال ميهوبي أن حزبه يريد أن يكون هناك توازن للسلطات ، وان تكون الكلمة الأولى للمنتخبين لأننا نميل إلى سلطة الشعب ،التي تكون ممارستها من خلال المجالس المنتخبة ومنه النظام البرلماني هو الأقرب .

وبخصوص الذهاب إلى انتخابات مسبقة في المجال برلماني، قال ميهوبي إذا دعت الضرورة إلى هذا طبعا ولكن بعد استكمال كامل النصوص القانونية من قانون انتخابات و أحزاب و غيرها .

ف.نسرين