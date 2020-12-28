قوجيل: هناك مخاطر تحيط بنا اليوم وعلينا أخذ إحتياطاتنا

قال صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، إن هناك مخاطر اليوم في جميع حدود البلاد، ويجب أخذ إحتياطاتنا.

وأورد قوجيل، في جلسة علنية للمجلس اليوم الإثنين: “الشيئ الذي كان مخفيا خرج للملأ اليوم”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة بالنيابة: ” هناك دسائس من أوروبا وخارج أوروبا، تتربص بالجزائر، ونعرف من الذي يقف ورائها”.

وشدد قوجيل، على إن الجزائر، لا تتدخل في شؤون الغير ولا تسمح بالتدخل في شؤوننا.

ومن جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الأمة بالنيابة، إلى إن صداقة الجزائر، مع الشعب الليبي والصحرواي لم تعجب دول أشقاء.

مؤكدا إن كل شيئ سيتغر في الجزائر، إلا سياسيتها الخارجية.

كما تقدم رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بتمنياته برجوع رئيس الجمهورية إلى الوطن، لإستكمال مهامه في بناء الجزائر الجديدة.

وأورد قوجيل، اليوم الإثنين، في جلسة علنية للمجلس: “السنة القادمة أمامنا تحديات وصعوبات، ونحن والشعب الجزائري جاهزون لمواجتها وبناء دولة الأجيال ودولة الجميع”.

وأضاف ذات المتحدث، إن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب سنوات.

مشيرا إلى أنه وبعد عودة رئيس الجمهورية، سيتم تنظيم الإنتخابات التشريعية والمحلية لاستكمال مؤسسات الدولة.

وأكد قوجيل، على إنه ومن خلال هذه الإنتخابات، سيتم إعطاء المفهوم الحقيقي للمؤسسات والعمل السياسي النزيه.

بالإضافة إلى القضاء على المال الفاسد في الإنتخابات، يضيف رئيس مجلس الأمة بالنيابة.

كما شدد قوجيل، على إن الحكم ليس الدولة فالدولة هي للجميع، وإن الجزائر تبقى مرفوعة الرأس في كل الحالات.