قوجيل: “جهاز العدالة مرآة الجزائر في الداخل و الخارج”

قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، إن جهاز العدالة يجب أن يكون مرآة البلاد في الداخل و الخارج.

وأضاف قوجيل في كلمة مقتضبة عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على قانوني العقوبات ومحاربة خطاب الكراهية أن “ممارسة الديمقراطية في كل بلد، يجب أن يكون وفق القواعد التي تحدد من خلال القوانين”.

وأكد ذات المتحدث أننا “في مرحلة صعبة بسبب كورونا”، معربا عن فخره “بصور التضامن و المساندة الشعبية خلال الأزمة الحالية”.

وفي سياق آخر، قال قوجيل إنه مباشرة بعد انتهاء أزمة كورونا “سنعمل على تجسيد التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على غرار الدستور و قانون الأحزاب والانتخابات”.