🔴#يحدث_الآن

⬅#قوجيل: عشنا أشهر من الوباء عطلتنا عن أعمالنا

⬅قوجيل: وصلنا لمحطة نجحنا في تخفيف الوباء مقارنة بدول أخرى لكن هذا لا يسمح لنا بالتهاون

⬅قوجيل: المتابعة اليومية في الميدان سمحت بتجاوز المرحلة الخطيرة للوباء

⬅قوجيل : زيارة رئيس الجمهورية للمسجد الأعظم و إعلانه تدشينه بتاريخ أول نوفمبر يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخنا

⬅قوجيل: تحديد أول نوفمبر كتاريخ للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور له عديد المعاني و الدلالات

⬅قوجيل : رئيس الجمهورية فضل إشراك الجميع في مناقشة الدستور عوض المرور مباشرة للاستفتاء

⬅قوجيل : الدستور سيكرس المعنى الحقيقي للعدالة التي تمثل ميزان الدولة

⬅قوجيل: مراجعة قانون الأحزاب والانتخابات قبل التشريعيات والمحليات المقبلة من أجل إضفاء الشرعية وتحقيق رغبة الشعب