🔴#يحدث_الآن
⬅#قوجيل: عشنا أشهر من الوباء عطلتنا عن أعمالنا
⬅قوجيل: وصلنا لمحطة نجحنا في تخفيف الوباء مقارنة بدول أخرى لكن هذا لا يسمح لنا بالتهاون
⬅قوجيل: المتابعة اليومية في الميدان سمحت بتجاوز المرحلة الخطيرة للوباء
⬅قوجيل : زيارة رئيس الجمهورية للمسجد الأعظم و إعلانه تدشينه بتاريخ أول نوفمبر يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخنا
⬅قوجيل: تحديد أول نوفمبر كتاريخ للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور له عديد المعاني و الدلالات
⬅قوجيل : رئيس الجمهورية فضل إشراك الجميع في مناقشة الدستور عوض المرور مباشرة للاستفتاء
⬅قوجيل : الدستور سيكرس المعنى الحقيقي للعدالة التي تمثل ميزان الدولة
⬅قوجيل: مراجعة قانون الأحزاب والانتخابات قبل التشريعيات والمحليات المقبلة من أجل إضفاء الشرعية وتحقيق رغبة الشعب
🔴#يحدث_الآن