قوجيل:الدستور منبثق من برنامج رئيس الجمهورية والكملة الأخيرة تعود للشعب

كشف رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ان مشروع تعديل الدستور منبثق من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون , مؤكدا ان الكملة الأخيرة للفصل فيه تعود للشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر القادم .

وقال رئيس مجلس الأمة في كلمة ألقاها خلال عرض الوزير الأول عبد العزيز جراد لمشروع تعديل الدستور الذي صادق عليه نواب الغرفة السفلى بالمجلس الشعبي الوطني الخميس الفارط أمام لجنة الحريات والشؤون القانونية بمجلس الامة أنه بوصول هذا المشروع الى مجلس الأمة يكون قد وصل محطته الأخيرة لكن كلمة الفصل الأخيرة تعود للشعب في استفتاء نوفمبر القادم ومبادئ هذا التاريخ الثوري ,كما طمان رئيس مجلس الأمة بمضمون التعديل الدستوري مؤكدا في هذا السياق أن هذا المشروع منبثق من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وعد به الشعب وصادق عليه في الرئاسيات التي جرت في 12 ديسمبر الفارط .

للإشارة سيعقد مجلس الأمة اليوم السبت جلسة علنية مخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور , على أن يتم بعد ذلك فتح نقاش بشانه بداية من 16 سبتمبر القادم وفق ماصرح به وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر قبل عرضه للتصويت في الفاتح من نوفمبر القادم.

باية ع