قنوات التلفزيون العمومي تنتقل الى البث الرقمي عبر الـ “TNT” يوم 19جوان

كشف رئيس دائرة الاتصال بالمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني عادل حساين عن اطلاق خدمة البث الرقمي الأرضي TNT بداية من 19جوان في خمس ولايات لتعمم العملية العام القادم على كامل القطر الوطني،

وأكد حساين لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أن هذه التقنية تتيح جودة الصورة والصوت وتعدد القنوات.

وقال إن المؤسسة قطعت شوطا كبيرا في توفير الأجهزة والمحطات للانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي كاشفا عن إنشاء 158 محطة للبث الإذاعي والتلفزيوني بما يسمح بتغطية 77 بالمائة من القطر الوطني في المرحلة الأولى، مضيفا أن العملية تستهدف تغطية 95 بالمائة من التراب الوطني بالبث الرقمي الذي سيتيح القنوات العمومية التلفزيونية، بتقنيات وجودة عالية،

وأكد رئيس دائرة الاتصال بالمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني أن العملية لا تحتاج إلا لضبط المستقبلات الحديثة المصنعة بعد 2012 والتي تحتمل خاصية تحويل القنوات رقميا.