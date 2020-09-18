قمح البحر الأسود يكسر الاحتكار الفرنسي

المستوى الجديد لا يستطيع الموردون الفرنسيون تلبيته

اعتماد معيار الإصابات الحشرية

كشفت مصادر من الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة أن السلطات الجزائرية قد أبلغت المتعاملين الأوروبيين الذين ظلت تتعامل معهم لمدة سنوات طويلة في اقتناء القمح وخاصة فرنسا أنها ستخفف المواصفات الخاصة بإصابة القمح بالآفات مما سيسمح عمليا بعرض قمح منطقة البحر الأسود وخاصة ذلك القادم من روسيا بولونيا و أوكرانيا لاحتوائه على درجات أعلى من البروتين الأمر الذي خلق صراعا داخليا وسط الديوان وصراعا دوليا وسط منتجي الحبوب وخاصة فرنسا بحكم أن الجزائر سوق هامة بالنسبة لها في استيراد الحبوب الفرنسية وفي حالة التغيير سيتكبد ميزانها التجاري خسائر فادحة.

هذا وقد قام مختصون من الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة بتعديل بنود المناقصات التي كانت تتم وفق القمح الفرنسي وعرضت شروطا جديدة تسمح برفع مستوى السماح للقمح الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمائة إلى 0.5 بالمائة إصابة حشرية في مناقصات الشراء.

هذا وظلت الجزائر تعتمد على معيار للإصابات الحشرية للقمح الذي يحتوي على بروتين بنسبة 11 بالمائة عند 0.1 بالمائة، وهو مستوى لا يستطيع عادة الموردون الفرنسيون تلبيته ، وهو الأمر الذي يحول الصفقة نحو روسيا وبقية البحر الأسود ، وهو الأمر الذي خلق صراعات كبيرة وسط بارونات الحبوب بالجزائر التي لها نفوذ مع مؤسسات فرنسية مختصة في توريد القمح والتي كانت تستفيد من عمولات مقابل ذلك بمبالغ كبرى وكميات قمح أكبر، خاصة وأن بنود المناقصات الجديدة ستجعل الجزائر سيدة في قرارها وفي تحسين جودة القمح ، مع العمل على تقليص نسبة الاستيراد من الحبوب الذي تدفع الجزائر فاتورة غالية مقابله رغم الإنتاج المحلي.

محمد بن ترار