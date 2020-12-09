قمة نارية بتيزي وزو وديربي عاصمي مثير

عيشة ق.

تجري اليوم مباريات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى، والتي تتقدمها قمّتين تدور بين كل من شبيبة القبائل أمام شباب بلوزداد، والديربي العاصمي الأول هذا الموسم والذي يجمع الفريقين الجارين نادي بارادو ومولودية الجزائر، وسوف تكون القمة في ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو محط الأنظار بالنسبة للمتتبعين، أين تبحث تشكيلة الشبيبة عن تحقيق اول فوز هذا الموسم بعد تسجيل تعادلين في بداية البطولة، وتسعى إلى استغلال استقبال اللقاء على ملعبها رغم أن المهمة لن تكون سهلة امام منافس عنيد تعود على العودة بالفوز من تيزي وزو، وهو المنتشي بالتأهل إلى الدور الثاني لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، وسيكون لاعبو أبناء “العقيبة” أمام حافز تسجيل انطلاقة قوية بالبطولة الوطنية في أول خرجة لهم بالموسم الجديد.

بينما سيكون ديربي نادي بارادو ومولودية الجزائر محل الاهتمام بدوره، وهو الأول هذا الموسم، أين يعول أشبال المدرب نبيل نغيز تأكيد البداية القوية هذا الموسم بتأهل قاري وفوز من مدينة بلعباس من أجل المواصلة على نفس الريتم، في المقابل يريد لاعبو بارادو تحقيق أول فوز هذا الموسم عقب تعادلين على التوالي، من جهته، يعول نصر حسين داي على استغلال فرصة الاستقبال بميدانه من أجل تسجيل أول ثلاث نقاط هذا الموسم عندما يستقبل جمعية عين مليلة الفائز في الجولة المنصرمة أمام الجار نجم مقرة، أما سريع غليزان يجد نفسه في مواجهة الضيف شبيبة الساورة وفرصته ثمينة لاستغلال المعنويات المرتفعة عقب التعادل الذي عاد به من مواجهة وفاق سطيف، في المقابل يسعى نادي الجنوب الجزائري إلى تدارك تعثره الجولة المنصرمة أمام اتحاد العاصمة.

من جهته، يجد أولمبي المدية نفسه أمام إلزامية الخروج من قوقعة المؤخرة عندما يستقبل مولودية وهران والسعي نحو الخروج بالزاد كاملا من ملعبه، بينما سيكون الصاعد الجديد شبيبة سكيكدة أمام أول موعد مع اللعب على ميدانه عندما يستضيف أهلي برج بوعريريج ويعول على طمأنة جماهيره من خلال تحقيق الانتصار في أول خرجة من دوري الأضواء.

برنامج المباريات

14:00 شبيبة سكيكدة / أهلي برج بوعريريج

14:00 سريع غليزان / شبيبة الساورة

14:00 أولمبي المدية / مولودية وهران

14:30 نصر حسين داي / جمعية عين مليلة

15:00 شبيبة القبائل / شباب بلوزداد

15:00 نادي بارادو / مولودية الجزائر