قلم جاف: يكفي انتحالا و سرقة

بقلم: الوليد فرج

اتهم الكثير من القراء مصالح وزارة الثقافة ، التي تسهر على إصدار مجلة انزياحات ، بانتحال عنوان المجلة ، من مجلة يمنية ، بل وصل الخبر لليمني الذي اشتكى من تصرف الوزارة قائلا أنه أصدر فعليا أربعة أعداد من مجلة بنفس العنوان ، وطالب السلطات اليمنية بالتدخل لدى السلطات الجزائرية لحمايته و إنصافه .

قرأت رواية لكاتب جزائري مبتدئ ، سرق مشهدا سرقة بواحا من رواية (اسمي احمر) لحامل نوبل الروائي العظيم (يورهان باموك) ، غالبا ما يحاول هذا الروائي إثارة اللغط حوله للفت الانتباه إليه ، لا سيما عندما يعجز عن نيل جائزة أو يفشل في عرس أدبي فشل العنين ليلة دخلته .

كما لم يسلم مني الكاتب العالمي باولو كويلو لا سيما في روايته (ألف) ، والتي تروي تفاصيل رحلة في قطار إلى روسيا بلاد الدببة ، حيث يقع الراوي في حب عازفة كمان فيدخل معها في حالة ألف وهي انصهار وسفر روحيهما عند كل عناق بينهما ، وتعتبر حالة ألف واحدة من الحالات التي تناولها المعلم الأكبر ابن عربي ومن رسائله رسالة (ألف) .

وقبل باولو كويلو ، اشتكى على لساني ، الروائي اليساري العراقي (حيدر حيدر) الذي عاش بعض من حياته منفيا في ولاية عنابة وفيها كتب أحداث روايته (وليمة لأعشاب بحر) ، سطو صاحبة (ذاكرة الجسد) على روايته .

وها أنا ذا أتصادف هنا بموقع إخباري ينشر احد مقالاتي حرفيا ، رغم انه ذكر المصدر إلا أنه لم يكلف نفسه عناء تحرير مقال و يكتفي بالاستشهاد بما كتبنها . حيث وجدت نفسي رغما عني أحد كتابه .

اجتهدوا قليلا ، فالإبداع سهل متى سهرتم له