قلم جاف: هل تجوز الصلاة فيه ؟

بقلم: الوليد فرج

329 مسجدا من التركة العثمانية ، حولت إلى كنائس أو استخدمت في غير الغرض الذي أنشئت له ، في اليونان وفي 17 دولة حول العالم .

فهل استرجاع تركيا مبنى آيا صوفيا استرجاع سياسي ام ديني ؟ ام هو اختلاط الديني بالسياسي ؟ بعد الضجة الإعلامية و اللغط الذي أثاره الحكم القضائي الذي قضى بتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد ، يصطدم المستقصي السائل عن أحكام الشرع لا سيما ما تعلق منها بشروط تشييد بيوت الله ، و آداب تعميرها ، و أول حكم شرعي يقف عنده هو حكمٌ شرعي مرجعه قصة مسجد قد بني لأبي عامر الذي كان يقال له (أبو عامر الراهب) او ما يعرف بـ (المسجد الضِّرار) .

والذي اتفف أهل العلم على عدم جواز الصلاة فيه و في المساجد التي تشابه غرض تشييدها به .

ففي الكشاف قال الزمخشري: قيل: كل مسجد بني مباهاة، أو رياء وسمعة، أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غير طيب هو لاحق بمسجد الضرار، وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامر، فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلوا فيه بعد، فقال: لا أحب أن أصلي فيه، فإنه بني على ضرار، وكل مسجد بني على ضرار، أو رياء وسمعة، فإن أصله ينتهي إلى المسجد الذي بني ضرارا .

قال القرطبي : قال علماؤنا: وكل مسجد بني على ضِرارٍ، أو رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ فهو في حكم مسجد الضِّرَارِ لَا تجوز الصلاة فيه.

ولا يعزب عن بال طلبة العلم الشرعي، أن مسجد الضّرار أمر النبي الكريم . بتدميره وحرقه،و جعله مكبا للنفايات و الجيف .

فليفتنا أهل العلم في حكم الصلاة في آيا صوفيا ؟وهل ينطبق عنها حكم المسجد الضِّرار ؟