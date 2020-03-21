قلم جاف/ هراء ضمن الضوابط الصحية

بقلم: الوليد فرج

أورد ابن جرير الطبري في تاريخه وهو يتتاول سبب وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، شيء كأنه العجب في معارف الطب ، يقول كان أبوبكر مع الحارث بن كلدة أشهر أطباء العرب ، فأكلا طعاما معا أعده يهودي ، و عندما انهيا الطعام ، شعر الحارث الطبيب بمغص ، فقال لأبي بكر : والذي بعث صاحبك بالحق ما أظننا إلا أكلنا سُّم عام .

وبعد مرور عام بأيامه بالعد التام توفي أبوبكر و الحارث في نفس اليوم .

لا نريد طبيبا هذه الأيام بمهارة الحارث بن كلدة يعرف مدى مفعول سم أو فيروس ولا عالم أوبئة يفك شيفرة جيروم كورونا ولا متفيقها يفتينا في جواز الصلاة خلف التلفاز أو دحية أو خفنشار يشهر رقم هاتفه في الفيسبوك مدعيا التطوع و هو يتربص طرائده التافهة مثله لإشباع نزواته الدنيئة متناسيا انه حديث العام و الخاص في عالم سيبراني لا يرحم .

لقد أصبحنا في وسطها و العالم لم يجد إلا رفع يديه للسماء ، لكن إيماني بأن النساء و الرجال الحقيقيين هم من سوف يتصدون فعلا وقولا لهذه الجائحة العالمية التي هددت بني البشر دون استثناء .

إن التحدي اليوم لن يكون بالعنتريات و الهراء الذي طغى على تواصلنا و منتدياتنا بل شحذ الهمم و تجميع الجهد في التوعية و التضامن و الكل كلمة واحدة و بلسان رجل واحد و امرأة واحدة : نجاتنا في البقاء في بيوتنا . حبنا اليوم في بعدنا عن بعض ، حريتنا في احتباسنا .

المسافات الاجتماعية تفصل بيننا. الحجر الصحي يحجر على أجسامنا لا على قلوبنا وعقولنا و لن تبعدها عن بعضها كورونا.