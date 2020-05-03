قلم جاف: نسيبتي لعزيزة

بقلم: وليد فرج



قد نشمئز و تنفر نفوسنا من سلوك أو فعل رسمي عمومي أو اجتماعي ، أو حتى شخصي والذي لا يعنينا في هذا الصدد ، قد يسبب لنا غضبنا فتتحرك آلية الدفاع أحيانا في شكل سخرية هذه السخرية تتغلف بالزهو التفكّه والانبساط الذي يحاول دفع السلوك المقرف بطريقة ساخرة نقدية .

لا أتذكر أين مرت علي ردود أفعال تونسية شاجبة غاضبة على كاميرا كاشي أو سلسلة فكاهية ،إدعت أنها تناولت الرئيس التونسي بصورة غير لائقة ،ولا تعكس عمق العلاقات الجزائرية التونسية التي يفترض أنها تنأى عن تناول رموز السيادة وفعلا كانت فكرة تافهة سامجة لا روح فكاهه فيها ولا سخرية ناقدة ولا تعدو أن تكون مجموعة من المتساقطين وجدوا فراغا فعمروه .

أثار هذا الموضوع الكثير من الهراف الفارغ فراغ الموضوع و ممثليه و القناة التي بثتها و الفراغ برئ من الجميع .

اصطدم المشاهد الجزائري بمشاهد لا تقل دناءة و تسقطا و تشويها للمرأة الجزائرية في سلسلة (نسيبتي لعزيزة) بمحاولة تصويرها بأنها تلك المرأة الطائشة التي تخرج من و عن عائلتها سعيا وراء هواها الجامح ..فبعد أن زارت تونس للعلاج سقطت في غرام طبيب تونسي. وهذه رسالة أخرى عن واقع السياحة العلاجية الصحية البينية بين تونس و الجزائر والتي يفترض البحث عن أساليب لتنظيمها و تطويرها و تبادل الخبرات في هذا المجال لا تصويب أبواق التعريض التافه الذي لا يعكس حقيقة العلاقة المتينة بين الشعبين .

ليتجاوز التعريض و تجريح الشعب الجزائري وتصويره كأنه غير مرحب به ببلد كان يظنه بلده الثاني ، حين تظمنت بعض التكّنيات التافهة على لسان (ببوشة) بأننا غزونا تونس ولم يبق إلا حمل العلم الجزائري في الأرض التونسية .

إن بقيت الرداءة و التفاهة على هذا المنوال سوف ندخل في فوضى لا ترضي عواقبها أحدا.

