قلم جاف: نسور وحمائم الإعلام

نقلا عن وكالة الأنباء صرح السيد محمد لعقاب المكلف بمهمة لدى الرئيس خلال لقاء حول تعديل الدستور نظم من طرف المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين أن المسودة الأولى ونتحفظ على مصطلح المسودة وأحبذ القول (النص الأولي) أن سوف يكون جاهزا في غضون يومين لطرحه للنقاش العام ، وكنت انتظر في تصريحه التعريج عن اهتمام هذا النص بالرياضة بما أن الجهة التي نضمت اللقاء هي الصحافة الرياضية ، فلم أجد أي حرف في تصريحه يصب في هذا حسب ما ورد عن وكالة الأنباء ، فالثابت أن ترتيب الخطوط في الألعاب الكروية الجماعية لا علاقة له بترتيب السلطات ، وتوزيع اللعب ، لا علاقة له بتوزيع الصلاحيات ولا بتوزيع الأكسوجين على وسائل الإعلام فمن إغداق الإشهار على البعض والتقتير و التضييق على البعض دون سبب مهني ، فهل من يتنفس بملء منخريه و بكل قصباته الهوائية كمن يتنفس بقارورة أكسجين ، كمن يتنفس بمد أنفاس فاه آخر في الغالب يكون أبخر عطنا ..

لتبقى نفس ممارسات الماضي التي انتفض بسببها الشعب تمارس في قطاع الإعلام ، و بتفاصيلها ، ومنها خروج المكلف بمهمة في جبة وزير الإعلام . و يبقى التحول الديموقراطي الذي ينشده الرئيس كوابحه متعددة أتمنى أن يشخصها بنفسه و يطلع على حيثياتها بنفسه وعلى رأسها الإعلام وعلى رأس الإعلام ملف الإشهار الذي ظهرت بوادر حيدته عن الموضوعية.