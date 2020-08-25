قلم جاف: موت السياسة

بقلم: الوليد فرج

إذا تعدى التشويش السياسي ، الخطاب ، و القول ، إلى أفعال تمس الواقع المعيش ، من خلال محاولة التأثير على الحياة العامة ، فأعلم أن السياسة انتهت ، والأمر تعدى الاعتراض السياسي ، مما يوجب التصدي له بحزم و عنف شرعي ، و هنا يصوغ هنا الأخذ بالشبهة .

إن السعي إلى زعزعة الاستقرار ، بواسطة أحداث مادية ، تسعى إلى إضعاف الشرعية يتطلب مجموعة منظمة مرتبطة ارتباطا وظيفيا ، مصلحيا في الغالب تكون ذات أجنحة متعددة ، لها سوابق في مثل هذه العمليات القذرة الجبانة ، التي غالبا ما تتخذ من المواطن ضحية له ، باعتباره محور و أساس أي عملية سياسية .

إن ما نعيشه اليوم من تهديد للشرعية ، يعتبر محاولة انبعاث يائسة ، لرميم النظام السابق ، وبعد فشل المحاولات السابقة ، رغم آثارها الجانبية القاسية على حياة المواطن في ظل هذا الوباء ، قد تلجأ إلى عمليات أكثر حدة في ضوء التخبط و الاحتضار السياسي الذي تعيشه بعد خسارتها لمواقعها داخل دواليب الدولة . لصبح التصدي لها بكل الوسائل ضرورة سياسية قبل أن تكون قانونية.

تبقى الآن الإرادة الشعبية هي السيد ، فعلى الفواعل الشعبية اليقظة الدائمة ، لا سيما ونحن على أبواب محطة حاسمة في مسار التحول الديمقراطي وهي الاستفتاء الشعبي على الدستور ، باعتبارها محطة ذات أهمية مزدوجة ، الأول بناء أرضية شرعية دستورية للعملية الديمقراطية و الثانية تعزيز عملية الانتخابات الرئاسية ، و بعث روح جديدة.