قلم جاف: من جلالة المثقف إلى معالي وزيرة ..

بقلم: الوليد فرج



أما قبل..

قد تكون مفهوم كلمة ثقافة و ضبط تعريف لها ، أكبر موضوع اسأل حبر الجدل بين علماء الاجتماع وأشهر هذه الجدالات المعروفة بين ألفريد كروبر و كلايد كلوكهون ؛ وبعيدا عن سجالاتهم ، التي لا تعنينا ، اكتفي بالقول ان الثقافة هي المبادئ و القيم واللبنات الفكرية التي تصنع القناة التي تسيل فيها منظومة الحياة ، الثقافة متواجدة في كل شيء ..

في تغريدة لمعالي الوزيرة على تويتر -كما وصفت نفسها- ، جاءت كلمات كأنها غاضبة ، شاجبة لأفعال أو لردود أفعال و يعتبر مع هذا الوضع الثقافي الذي نعيشه ، الأمر طبيعي ، فكما يقول ماركس أن الثقافة هي نتاج للمجتمع وليس العكس ، فيا معالي الوزيرة ماذا تنتظرين من مجتمع أنت منه غارق في أزمات لا حصر و على رأسها التعاون في منظومة التفاهة و الرداءة ، أن ينتج فعلا ثقافيا .

معالي الوزيرة ، اتقي وصف (مرض التعالم) الذي أطلقه مالك بن نبي على أولئك الذي تحصلوا على شهادة علمية ففتح لهم الظروف بها باب وظيفة حققوا من خلاله مركزا اجتماعيا لا يجعل منهم البتة مثقفين ، إن للمثقف أفاق و عوالم أخرى . بعيدا عن الرطانة الإيديولوجية و كوابح الأنسنة من أسيجة دوغمائية و صراطية مقيتة .

وحاله الانحدار التي نعيشها اليوم مع النخب المسطحة كشفت زيفها و انتهازيتها ، كما كشف التاريخ العديد من الأسماء التي كنا نظن أنها مثقفة كــ :

أندري مالرو الذي صار وزيرا للثقافة عند الجنرال ديغول و عضوا في حكومة المحافظين مجرمي الحروب .

يبقى موضوع المثقف و السلطة ساحل لا تهدأ رماله و لا يستقر مده و جزره و أثبتت التجربة أن المثقف الحقيقي حليفه الفشل كلما اقترب من السلطة و لكم في جابر عصفور و محمد زين العابدين درس .

ويبقى يا معالي الوزيرة أكبر شيء يهدد شرف المثقف هو استغلاله كأثاث يزين مراتع السياسة

هذه رسالة مستعجلة من جلالة مثقف إلى معالي وزيرة

