قلم جاف: مسدور و لعرابة و فرنسا

بقلم: الوليد فرج



ترجع فكرة الدولة المدنية ، مؤسسة على إخراج الدين من مؤسسات الدولة ، ومن كل فعل أو شيء عمومي رسمي ، إلى أرباب الثورة الفرنسية ، وإلى النورانيين منهم بالضبط ، و التي تلقفها (ماكسيمليانو روبيسبير) سفاح الثورة الفرنسية وأراق لأجلها أنهار من الدماء ، ليكون هو في الأخير ، جسدا مسجى تحت المقصلة ، لتنبت و تسقى هذه الفكرة مشوهة في أرض سياسية غطتها ملايين الجثث ، ويبقى الدين ملازما لحياة الشعوب لا يمكن حجزه داخل جدران دور العبادة لانه المصدر الوحيد لأي منظومة أخلاقية ودونها يعني الدخول في الحيوانية الأولى .

تداولت بعض الجهات الالكترونية و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر توعد السيد لعرابة ، بمقاضاة الأستاذ فارس مسدور ، بعد أن صرح هذا الأخير ، متهما السيد بعرابة ، بالتبعية الفكرية لفرنسا ، و الانسلاخ و الأسر داخل منظومات فكرية سياسية لا وطنية ، ولعله استند في ذلك إلى تصريح السيد لعرابة حين قال إن هذا الدستور دستور مواطنين وليس دستور مؤمنين ، دون أن يوضح لنا كيف فصل بين الموطنة و الإيمان .

يبقى تصريح السيد لعرابة مستعجلا مرهقا محل اشتباه ، لرفع هذه الشبهة و تبيئة فكرة العَلمانية داخل المجتمعات العربية ، أراق كبار المفكرين دلاء من الحبر انطلاقا من رفاعة الطهطاوي مستوردها الأول إلى جمال الدين الأفغاني إلى تلميذه محمد عبده إلى الكواكبي إلى يومنا هذا .

فعلى السيد لعرابة النزوع إلى الرزانة و الرد على الأستاذ مسدور ومعه ملايين الجزائريين ، و تفسير قوله الرامي إلى السير إلى علمنة الدستور الجزائري ، والتي لن تجد مرتكزا فكريا لها إلا باريس ، و الفرع بمنبته يُعرف ، فلا يعقل أن تتبنى الشيء وترفض مرجعه و أصله ، فما قاله الأستاذ مسدور إلا إرجاع الفكرة إلى موطنها الأول ، فإن رأى مُعتقِدُها أنها مذمة و تهمة ، فالخطب جلل .

وعلى مسدور أيضا أن يفسر تصريح هل يعني به أن السيد لعرابة صاحب قناعة فكرية أو استيلاب فكري ، أم أنهما يرميان الكلام على عواهنه فقط . واستبعد أن يشتكي السيد لعرابة مسدور أمام القضاء فمهمته قبل أن تكون قانونية دستورية هي فكرية تستوجب قبول موج الانتقاد مهما كانت طبيعته و جهته .

