قلم جاف/ مرحبا بأحفاد كوفشيوس

بقلم: الوليد فرج

في العاشر من مارس زار الرئيس الصيني شي جين بينغ ، قلب بؤرة انتشار فيروس كورونا، كإشارة إعلان من الصين، ان منحى انتشار الفيروس قد تم السيطرة عليه، و مؤشر على انحداره و ذروة الأزمة قد انحسرت.

ونقلا عن بعض وسائل الإعلام فان نسبة الإصابات بالفيروس في اليوم الواحد في تراجع مستمر ، ، كنتيجة للتدابير الصارمة المتخذة والخطة المحكمة التي انتهجتها الصين للتصدي لهذا الفيروس والتي كانت مقدمتها وضع قطر إقليم هوبي بأكمله تحت الحجر الصحي ، بستة و خمسين مليون ساكن ، مع تحدي ناجح في بناء مستشفى ميداني في عشرة أيام خُصص لاستقبال المرضى بهذا الفيروس.

ونقلا عن BBC قال يانزهونغ هونغ “القليل من الدول الآن، سواء كانت ديمقراطية أو غير ذلك، يمكنها التغلغل في المجتمع بمثل هذه الكفاءة والصورة الشاملة. لا يمكن اعتبار ذلك مجاملة بأي حال من الأحوال، لأن التكلفة البشرية والاجتماعية لمدى تغلغل الدولة في المجتمع قد تكون باهظة للغاية” بعدها كأن الصين انتقلت إلى مرحلة ثانية في مكافحة فيروس كورونا المستجد بالخروج إلى مناطق أخرى خارج البر الصيني ، ضمن سياسة خارجية دبلوماسية انسانية ، في دولة صديقة تمظهر التمدد الاقتصادي فيها بصورة جلية. كالجزائر ، تونس ، العراق ، و ما تتضمنه خطة التحرك الدولي لبيكن سوف تكشف عنه الأيام.

في هذا الصدد نزل بأرض الجزائر وفد طبي متكون من 13 طبيبا متخصصا 08 أطباء ممارسين محملين بخبرته في التصدي لهذا الوباء و بعض الهبات من بكين وفي نفس المضمار نزل فرقة طبية إلى العراق في نفس المهمة و أرسلت هبة من العتاد و الأدوات الى تونس .

لتكون الصين بذلك مستمرة في توطيد علاقاتها الخارجية بسياسيات هادئة ناعمة ، مستثمرة في انتشار الوباء ، بطريقة إنسانية دبلوماسية قد تكون منعرجا حاسما في تشكل ملامح جديد للمنطقة.

من البديهي ان يصبح الملمح الحقيقي لقوة أي دولة هو مدى فاعلية مشاركتها في معالجة الكوارث الإنسانية ، لا التربص بألم الشعوب واستنزاف خيراتها كما تفعل فرنسا و أذنابها ، لذا وجب على القوى الحية المستقلة خلق آليات داخل مجتمعاتها لمد جسور شعبية أخوية تكون بوابات أخرى تستقبل بها هذا الصديق النافع الغير مؤذي.