قلم جاف: لكم لقاحكم ولنا تدابيرنا

أقلام الوسطالأولى
عن الوسط الجزائرية 1

بقلم: الوليد فرج

 

الظاهر أن أنشودة اللقاحات ، سوف يضاف إليها بيت عن لقاح فيروس كورونا ، بعد أن أعلن القيصر فلاديمير بوتين عن جهوزية اللقاح الروسي ، وللترويج له تم نشر فيديو لأبنته وهي تُطّعم بهذا اللقاح ، لبث الطمأنينة في نفوس الشعوب التي سوف تمد اذرعها لتقلي التطعيم. 

إن الحرب الباردة ، التي استعرت بسبب هذا الوباء ، و خلفيته و مصدره و حقيقته ، أشعلت التسابق حول الوصول إلى لقاح ، يخرج البشرية من حقل الموت ، الذي مازلت لم تعرف أسبابه، لذا لا يجب الوثوق في أي لقاح أو دواء يستجد ،  بمناسبة هذا الوباء ، ففي الغالب هذه الأدوية ،  تصنّع داخل مخابر سياسية و مخابراتية ، تحت حمى التدافع السياسي ، فلا يخفى على أحد أن مخابر الدواء العالمية تحت رحمة مافيا لا ترحم .

و قد يبعث ادعاء الوصول إلى لقاح ، إلى التراخي في إجراءات الوقاية ، مما قد يجر إلى عواقب وخيمة ، لا ينفع معها اللقاح الروسي ولا  الألماني ، فلا مخرج من هذا الوضع إلا التدابير الوقائية من كمامة و تباعد و تطهير و تعقيم . 

لزاما اليوم التشدد أكثر ، ومن أي وقت مضى ، في إجراءات الوقاية من هذا الفيروس الفتاك ، دون التسرع في ملف اللقاح ،  مع تتبع مستجداته ، فما نعيشه من وضع غير قابل لأي مضاعفات . 

وعلى السلطات العليا للبلاد ، أن تعرف المستجد قبل وقوعه بأسبوع .

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك