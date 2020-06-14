قلم جاف: لقائي مع الرئيس ..

بقلم: الوليد فرج





لقصور الحكام هيبة ، تسكن النفوس من سكانها ، وتزيد في هيبتها ما يُفرض فيها على الزائر من بروتوكولات و انضباط و حجابة .

أتذكر أني نزلت في قصر الرئيس ، و لا أخفي، أنهم أحسنوا نزلي و أتموا إكرامي، وبينما أنا أنتظر أن يؤذن لي بالدخول على الرئيس ، فإذا بباب غرفة الانتظار يشرع على مصراعيه، وانتصب الحارسان أمام الباب كأنهما تمثالان، وبعد لحظات دخل الرئيس وابتسامة ترتسم على محياه، في أبهة و وقار وهيبة، وبسبب كورونا اللعين تبادلنا السلام عن بعد فأشار إلي الرئيس بيده “أن اجلس” .

تبادلنا الحديث وكنت أريد أن أطبع في ذهنه، رجاحة عقلي و سعة اطلاعي، فكنت أرجع بأي فكرة نتحدثها، إلى جذورها وأسوق لها الأمثلة وأجعل حديثي تتخلله بعض الطرف التي تناسب مقام الحديث، لأضفي على المجلس بعض التَّفكُه، لما وجدته من تعب بدا لي على محيا الرئيس؛ والحسد من شيم النفوس. فكنت كلما خضت في أمر رأيت ذلك القصير الذي رافق الرئيس يتبرم من كلامي كأنه ملدوغ.

إلى أن وصلنا إلى موضوع اللقاء، فقلت: سيدي الرئيس بعد كل ما أثارته وثيقة الدستور من جدل بين الناس، بين مُجِّد وبين عطن أنفاس كثير الوسواس، والدستور كما يعلم الرئيس في بنيان الدولة هو الأساس واللجنة أغفلت فيه ما قد يعتبر سابقة لم يعرفها دستور جزائري ويحسب لك كواسطة عقد الدساتير قدت من ماس.

دستر تجريم انتهاك أحكام الدستور و دستر الاستفتاء على ولاية الرئيس قبل نهايتها بعزله شعبيا.

و منحته نسخة من دستور أعددته، فأخذها بكلتا يديه وأمر لي بعطية جزلة .

وأنا أهم بالخروج وسوس له مرافقه بأنه بالغ في إكرامي، لكن الرئيس نهره قائلا : يقبح بالرئيس أن يرجع فيما أعطى، فقال له الوسواس الخناس: أرجعه وقل له هل الدستور الذي أجتهده لنظام رئاسي أم برلماني؟ فإن قال لك رئاسي، فقل له أريده برلماني، وإن قال العكس قل العكس. وارم الوثيقة إليه واسترجع ما أعطيته، نادى علي الحاجب “أن ارجع”، الرئيس يطلبك، دخلت على الرئيس فكان ما أشار عليه الوسواس اللعين، فقلت: يا سيدي الرئيس حفظ الله مقامك هذا الدستور الذي خطته يميني لا هو بالبرلماني و لا هو بالرئاسي، بل هو بين ذلك (رئاسماني) لك فيه الجلالة الكبرى.

ومن قوة حجتي وحضرة بديهتي وما لاقته من نفس زكية للرئيس أمر لي بهدية أخرى وعزل الوسواس الخناس.

هذا ما رأيته فيما يراه النائم ، أفقت من نومي وأنا ألعن البطانة السوء للحاكم منذ خلق الله آدم أبا للناس .

مستوحاة من قصة أوردها أبوحامد الغزالي في كتابه التبر المسبوك في نصائح الملوك.

