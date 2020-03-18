قلم جاف/ كورونا يهدد أوروبا العجوز

تعتبر ذروة المنحى الوبائي لفيروس كورونا، على الصعيد العالمي في ارتفاع مستمر ، مع تسابق اكبر المخابر الدولية لتصنيع الأدوية والأمصال في فك شيفرة هذا الفيروس ذا الجمجمة على أمل اكتشاف دواء يدفع عن الانسانية هذه الجائحة ، التي تهدد بفناء مدن و انهيار اقتصادات حيث نجح في عزل العالم بعضه عن بعض .

ويبقى هذا الفيروس جبان كباقي الفيروسات يهدد الضعاف من المرضى و كبار السن من العجائز و المتقدمين في السن ، حيث وجدت جل المجتمعات الأوربية نفسها مهددة ، بفناء فئة عريضة داخل مجتمعاتها ، حيث أسقط هذا الفيروس كل السياسات والخطط و التحفيزات التي أسستها أوروبا لفائدة مايسمى بالشيخوخة النشطة محاولة عبثا بعث روح الشباب في شيوخها الذين بلغوا من السن عتيا .

أقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن معضلة شيخوخة الساكنة الأوروبية ، هي واحدة من أكبر التحديات الرئيسية المرعبة التي تواجهها دول أوروبا.

تم اختيار سنة 2012 باعتبارها السنة الأوروبية للشيخوخة (النشطة) والتضامن بين الأجيال، داخل دول الاتحاد الأوروبي. لغرض رفع الوعي و تحسيس فئة الشباب بفضل هذه الفئة على المجتمع والدور الذي يقدمه كبار السن إلى المجتمع وتحفيز الحُكّام وأصحاب الشأن ذوي الصلة على جميع الأصعدة على اتخاذ إجراءات ترمي إلى خلق فرص أفضل للشيخوخة النشطة وتعزيز التضامن بين جيال . ليطل فيروس كورونا برأسه على عالم الشيخوخة دون رحمة مسقطا كل السياسات و معها آمال عجائز الانسانية ، بنهاية جماعية .

واللهم احفظ أجدادنا وجداتنا من كل شر و أنت خير الحافظين.