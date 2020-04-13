قلم جاف: كفوا عنا تفاهتكم..

بقلم: الولید فرج

لعل الكثیر منكم یعرف العالم الموسوعي ولفرید باریتو الایطالي الشهیر ، فأهل الاقتصاد یتدارسون مبدأ سمي

باسمه ، و أصحاب علم الاجتماع لزاما علیهم المرور على كتابه : خلاصة علم الاجتماع العام . وأصحاب

الهندسة المدنیة یتذكرون بدایته مهندسا مدنیا ، في قطاع السكك الحدیدیة.

فماذا أخذ عنه الساسة و ممارسي السیاسة ؟

لعل أهم محور تقوم علیه السیاسة هو فعل الاستقطاب الشعبي ، و المنطق أن هذا الأخیر لا یكون إلا بنشر

الأفكار المبنیة على الحجج ، و البرامج المؤسسة على الواقع ، المتضمنة أدوات تغییره.

لقد ورط الفیلسوف باریتو الساسة بقوله بفكرة شیطانیة للاستقطاب سماها (الكذبة الكبرى) ، تعفي السیاسي من

تدبیج البرامج و صراخ الخطب العصماء . فكفاهم بنشر كذبة و تغلیفها بالتهویل و التضخیم (الإضراب

الأعظم) أو تلغیمها بالخرافة و الأساطیر كما فعلها الفیس حین باركته السماء برسالة كتبتها غیومها و حتى

عشبة الڤرنینة لم تتأخر یومها في انتخابه فكتبت على أوراقها رقم (06).

أما الكذبة الكبرى الیوم المؤسسة من جهات مجهولة و التي راجت و انطلت على فئات المجتمع هي تغلیف

التافهین بوصف المثقف المؤهل و الكفء المتمكن بهدف زرعهم داخل المرافق العمومیة و دفعهم لتصدر

المشهد العام لنشر التفاهة في أوساط الشعب و الساحة الیوم تعج بهم ، و انتشار تفاهتم عم جمیع المیادین و

الأصعدة ، یقود مجتمعا كاملا إلى مراتع التفاهة فیصبح مجتمعا تافه ، تعشش فیها كل المخازي الأخلاقیة و

یتقبل كل الأوبئة الوافدة علیه.