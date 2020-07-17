قلم جاف: قياس إبليس

بقلم: الوليد فرج

في ظل ما نعيشه من شدة ، مزال تنطّع الفطريات الفكرية الهجينة ، يزداد حدّة و يزيد الأجواء تعكيرا بهرائها ،والمعكر مسبقا بأوضاع مهترئة متساقطة ، و عَدْم أسباب العيش الآدمي ، فبعد أن طغى علينا هذا الوباء ، كاشفا كل ما فينا من مساوئ و عيوب و اضمحلال للقيم الأخلاقية .

خرج علينا واحد من النخب الجديدة كما خرج غيره من التوافه من النابتة الجديدة ، ليقيس ما فعلته مغنية الكباريهات باقتحامها المستشفى و سبها للناس، بالمومسة اليهودية حين سقت كلبا شارف على الهلاك ، ولا أعلم أين وجه الشبه هنا و ما هي القيمة الأخلاقية التي أراد استنباطها في ضربه لهذا القياس الفاسد،المصادم للواقعة و للنص الذي قيس عليه . فكما قال صاحب المراقي في ذم الفاسد من القياس:

وما روي من ذمه فقد عني

به الذي على فساد قد بني.

ومن القياس الفاسد ، قياس إبليس لعنه الله حين عصا أمر الله عزل وجل ، و على إثره قاست أبالسة البشر مالا يقاس و لا يجتمع في علة ، فقد قيل لأبي حنيفة: إنك تقيس، وأول من قاس إبليس. فقال أن إبليس قاس ليعصي رغم وجود الأمر، وإني أقيس لأطيع لعدم وجود النص .

صونوا أفواهكم و كفوا عنا تفاهتكم على الأقل حتى ينجلي عنا هذا الوباء ، ولكم متسع من الوقت بعدها في البغايا معلمات و ملهمات .