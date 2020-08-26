قلم جاف: قبل أن تحتفلوا احموا التراث

بقلم: الوليد فرج

من تنوع التراث الثقافي الجزائري، ما تكاد تخلو جهة من خصوصية ، من لباس أو مأكل أو عادة أو تقليد ، أو ممارسة أو مهارة ، تتلاقح و تتناقح و تتفاخر فيما بينها ، مشكلة هوية ثقافية تضم أواسر الانتماء للمجموعة الوطنية داخل منظومة تراثية واحدة.

فما موقع تراث الثقافي غير المادي من أحكام الصون التي أقرتها الاتفاقية الدولية ، المعتمدة بناء على تقرير اللجنة الرابعة ، في الجلسة الحادية و العشرون بتاريخ 17 أكتوبر 2003 ، المستلهمة من برنامج اليونسكو لسنة 1997 المتضمن إعلان قائمة روائع التراث الإنساني الشفهي و اللامادي .

طبقا للمادة 17 من هذه الاتفاقية تعد قائمة تمثيلية للتراث غير المادي ، من طرف الدول الأطراف ، على أساس معايير اعتمدها في جويلية 2008 ، الجمعية العامة للدول الأطراف في هذه الاتفاقية .

فكم من عنصر في تراثنا الثقافي غير المادي اعترف بها و تضمنته القائمة التمثلية للحماية ؟ و نحن نسمع كل يوم اعتداء و نهب لتراثنا.

ناهيك على ما توفره المنظمة الدولية للملكية الفكرية التي توسع نشاطها ليمتد لحماية التراث الفكري التقليدي و الفلكوري و كل ما يتعلق بالتراث الشفهي باعتباره إرثا إنسانيا ، حيث يمتد التعاون بين المنظمة و اليونسكو إلى سنة 1978 و الذي تجسد سنة 1995 في أربعة مشاورات إقليمية حول حماية أشكال التعبير الفلكلوري ، لتخرج بقرارات حماية مت الاعتداءات التي تقترفها بعض الدول التي تحاول الوثوب على تراث جيرانها دون حياء ، فكم من فلكلور سرق ، والبارحة فقط ادعى بعضهم أن أغنية (يا الرايح وين مسافر) للمرحوم دحمان الحراشي أنها مغربية ، و اللغط الذي أثارته قصيدة (المنفرجة) بين أهل الفن بالمغرب و ليبيا وغيرها من كنوز التراث.