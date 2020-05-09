قلم جاف: في الديباجة

بقلم: الوليد فرج

إن الثورات البيضاء باعتبارها منعطفات سياسية حاسمة ، بنتائجها و نتائجها بأدواتها و أدواتها الأولى هي أرضيتها القانونية التي تمثلها ترسانة قوانين تضبط الحياة السياسية العامة و تحمي المكتسبات و تكرس الدعاوى و الشعارات والنداءات التي شكل المنعطف و على رأس هذه القوانين يأتي الدستور .

و الملاحظ أن أقوى و أجمل ثورة بيضاء عرفتها الإنسانية هي حراك الشعب الجزائري الذي شكلته فسفيساء متغايرة متناقضة متناغمة موحدة في مطلبها الأساس الحرية والعدالة ، حراك سلمي اعتمد على أدوات القوة الناعمة بكل تجلياتها و وسائلها ، دام عام دون إراقة قطرة دم في،حين كانت عواصم عالمية تدعي الحريات و الحقوق الناس تموت اختناقا بالغازات .

رغم عظم هذه الملحمة التحررية التي ضاهت في نبلها ملحمة نوفمبر التي سوف يحفظها معها التاريخ خرجت ديباجة مسودة الدستور، بوجه مستحي آتى على ذكر الثورة البيضاء في ومضة تَكنّيةً ، بأسلوب مستعجل في سطرين نعت الثورة البيضاء بالحركة الشعبية التي لاتخرج مطالبها عن البحث عن تغييرات اجتماعية ! هذه الوصمة التي تتطلب أكثر من وقفة ..

عكس المؤسس الدستور التونسي و المصري اللذين كانا أكثر تملحما بثوراتهم البيضاء رغم الاختزال .

قد يعفينا هذا الملمح ، من إثارة مهاون أخرى على رأسها فائض المعنى و التحشير التاريخي للمواضيع . حتى ندرك بعض النوايا تجاه المسائل الدستورية الكبرى و القصيدة التي تكون بدايتها كفرا لن تختتم بالتقوى .