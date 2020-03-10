قلم جاف: فكت لغز عشتار ..

بقلم: الوليد فرج

لعل معالي وزيرة الثقافة ، بمقالها الأخير المنشور بمناسبة الثامن مارس ، أرادت أن تنتزع قبعة المنصب السياسي ، لتسريح بجولة مع تنقيبات المفكر (فراس السواح) الهائم بين الميثولوجيا و الأنثروبولوجيا محاولا الغوص في مكنونات الأمم الغابرة ، فاختارت كتابه لغز عشتار (الألوهة المؤنثة وأصل الدين و الأسطورة) ملتمسة منه انتصارها للأنثى في عيدها ، هامزة قناة الذكور و صلفهم ، منتقية في ذلك ديباجة ، لَجَم المنصب فيها حرية قلمها ، بانتقائية تتوافق مع مركزها الجديد و الذوق العام الغير متخصص ، لتبقى الآلهة عشتار غاضبة من معالي الوزيرة لمجانبتها الأمانة العلمية ببترها لصورة عشتار أقرت هي بها ، وهي تبوح عن نفسها في الصفحة 07 من الكتاب المذكور أعلاه ليبقى بوح عشتار المُعرِّفة بنفسها ككل متكامل في قصيدة جميلة يتجاوز مقال الدكتورة مليكة بن دودة . و أنا أول من سوف يَصُّم أذانه و يستغشي ثيابه إن أنت وصلت للصفحة 177 من كتاب : لغز عشتار . منتظرا مقالا آخر أو نشاطا يتواءم بين باحثي الآثار و المؤرخين لتسليط الضوء على نشاط مستكشفي الآثار للمستعمر الفرنسي التي كانت تروم الى تطويع و تزوير التواجد الروماني بشمال إفريقيا …

ولنا عودة في هذا الموضوع