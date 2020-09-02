قلم جاف: فزاعة في حقل محصود

بقلم: الوليد فرج

قد يأتي الدستور بمسرد و قائمة من حقوق ، لم يعرفها قانون منذ نشأة الخليقة ، وقد يُشرّع المؤسس الدستوري لمؤسسات تنظم ممارسة هذه الحقوق.

دون نص دستوري يتضمن طرائق و إجراءات تحمي هذه الحقوق ، و سبل الانتصاف في حال انتهاكها ، يعتبر هذا النص الدستوري على هذه الحقوق ، مكياج على جثة .

إن الحقوق الأساسية المكفولة في جل الشرائع ، حري بأي مشرع دستوري ، تضمين نص الدستور إجراءات الحماية و الجهات المختصة بذلك ، حماية لهذه الحقوق ، رغم أن الكثير من الحقوق محمية بموجب القانون ، غير أن مجموع الحقوق المشكلة. للحريات العامة و لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص يجب أن يضمن حمايتها الدستور من خلال النص على طرائق حمايتها ، و زجر انتهاكها .

إن الشكلانية التي سقطت فيها منظومة الحقوق ، التي تضمنتها الدساتير السابقة جعلت منها ، فزاعة في حقل محصود ، النص عليها لا يملأ فراغا و حذفها لا يحدث ثغرا ، لذا وجب استدراك هذا العور الدستوري.