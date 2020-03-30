قلم جاف/ فريدة سلال و اعتماد الرميكية

بقلم: الوليد فرج



ــ كم من يوم طين تنعمت فيه يا فريدة؟

ــ كم من مسك عجنته أقدامك وتلطخت به يديك يا فريدة؟

ــ يا فريدة كم من ريحان داسته حوافرك الطرية وكم سَعة براميل ماء الورد التي أراقها ، سي. عبدالمالك لنيل رضاك ؟

ذكرتني فريدة حرم الوزير المسجون وهي تطالب بإطلاق سراح زوجها ، كما تداول الخبر عدة منصات إعلامية ، بصاحبة الحظ اعتماد الرميكية ، التي كانت جارية لرفيك بن الحجاج ، وكيف دارت معها الأيام ، بعد أن كانت تعيش الاسترقاق و العبودية و المهانة و الخصاصة لتصبح أميرة بلاط و مدللة مُلك ، تأمر فتنقذ أوامرها ، و تطلب فتُلبى طلباتها ، تشير برأسها فتترتب الأشياء حولها .

اعتماد الرميكية الجارية التي كانت ذات يوم تغسل ثيابها من عرقها و أوساخ يومها ، على طرف نهر ، مر الملك المعتمد بن عباد برفقة شاعره ابن عمار ، فانشد المعتد قائلا : (صنع الريح من ماء الزرد) ، وطلب من شاعره أن يأتي بعجز للبيت الشعري ، لكن ابن عمار خانته شاعريته و عجز على إتمام البيت ، فأكملت اعتماد الرميكية البيت قائلة : (وأي درع للقتال لو جمد) فانتبه لها المعتمد منبهر بجمالها ، قبل فطنتها ، و حضرة بديتها ، فاشتراها من سيدها و عتقها و تزوجها .

ذات يوم و الملك المعتمد يتجول مع أميرته اعتماد في شوارع اشبيليا ، رأت اعتماد صبية يلعبون بالطين ، فكأنها حنّت لأيام الطين ، فأرادت أن تلعب معهم متناسية أنها صارت أميرة ، فمنعها المعتمد عن ذلك لأنه لا يليق بمقامها ، فحزنت حزنا شديدا ، فحز ذلك في نفس الملك الولهان ، وعند رجوعها للقصر أمر بإحضار حمولة كبيرة من الحناء ومثلها من المسك و براميل ماء الورد ، وعجهنا في باحة القصر ، و طلب أميرته المدللة أن تأتي ، وقال لها الآن العبي يالطين . و راحت اعتماد الرميكيـة تلعب بالطين وأي طين ! ولا شك أن الأطفال الذين رأتهم في شوارع اشبيليا يلعبون بالوحل ، قد شبعوا لعبا وغادروا متسخين لأمهاتهم ، ليدفعوا ضريبة الأوساخ التي رجعوا بها .

فريدة … إما أن ترجعي إلى الوضع ما قبل غسل الثياب على طرف النهر ، و دعك من هذه النضال فحكم القضاء نافذ والسجون معقمة و هي بمنأى عن كورونا . وإما طين الحناء و المسك لكل الجزائريات

