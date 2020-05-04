قلم جاف: فتح تحقيق آخر

بقلم: الوليد فرج

بعد تصريح مدير وكالة النشر و الإشهار بأن الوزارة سوف تشرع في التحقيق في منح البطاقات المهنية لغير أهلها لمنتسبي قطاع الإعلام ، مما يوحي بأن هنا عملية تطهير للقطاع من الوافدين المتقحمين للقطاع دون وجه حق !

فمن هم الدخلاء على قطاع الإعلام؟ هل تكفي تراكمات سنين التواجد في القطاع للاسترزاق من المهنة كي تعتبر إعلاميا؟ ما هي معايير وشروط صفة الإعلامي ؟ من هو الإعلامي؟

أرى أنه قبل فتح أي تحقيق في حيازة بطاقة صحفي أو إعلامي من طرف مجموعة من الدخلاء الجهلاء للمهنة و التي لا تسمن ولا تغني من جوع، التحقق أولا من المستوى المعرفي الثقافي العام و المهني الحقيقي لسكان مدينة الإعلامية ممن اعتبروا إعلاميين بقوة الظروف و ضغط التواجد منذ زمن الفراغ .

إن المستوى الثقافي و الزاد المعرفي هو المعيار الحقيقي و الشرط الأساسي في ممارسة أي مهنة ، ولا يعتبر كل.من رتب الحروف أو تمكيج وراء عدسة كاميرا إعلامي أو صحفي .

لذا يعتبر التطهير الحقيقي للقطاع هو تشديد الرقابة و ضبط شروط التوظيف ، مع مراعاة الشروط العامة في ذلك لا سيما المرور الإلزامي على مكتب التشغيل لسد الباب أمام الفوضى الحاصلة في القطاع .

عندها سوف يرمي الوافدون خطأ والمتواجدون بالصدفة وغيرهم من الطفيليين بطاقاتهم التي سرقوها يوميا ..فنبل المهنة يتطلب رأسمال معرفي و ثقافي أكثر من أي مهنة أخرى لتعالقها بشتى مناحي الحياة و بكل موجود في الوجود.