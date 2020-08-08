قلم جاف: عن ملايير الإشهار

بقلم : الوليد فرج

هذا الغاشي من فاقته أحيانا يرى البزقة فيظنها الفرانك ، لكنه بقي صابرا.

و الإعلام بكل أشكاله و أطيافه و أنواعه و ضروبه ، مهنة نبيلة ، و آلية رقابة و تنوير الرأي العام ، أداة من أدوات الشفافية ، و إطلاع الشعب على شؤون تسيير المرفق العمومي و عملياته .

نعم الإعلام عند البعض ، الكهف السري للكنز العمومي السهل ، الإعلام جرائد وهمية تلهف الملايير ، و جرائد لا يقرأها حتى صحفيوها نهبت أرقاما فلكية من عائدات الإشهار ، نعم الإعلام هو صحفي شاب بائس يصارع من أجل افتكاك أجرة شهرية من بين مخالب إقطاعي امتصه دمه و أراق عرقه .

نعم الإعلام إن لم تكن صاحب ذراع تمشط أعمق الجحور ، كي تستلب و تنتهب ، كن رديئا إمّعة ، زوِّر و حوِّر حتى تنال رضاهم و تتلقف فتات الملايير .

نعم الإعلام هلل بقوة ، و ادهن برفق اقترب وقارب، الذئاب الكبار ، واقتسم الغنائم مع جراء الذئاب الصغار ، نعم الإعلام بستان مباح ، لكل من فك الحرف ، أو كان ذا مسحة جمال ، لكن احذر شجر الزقوم ، فلا تقربها فتكون من الخاسرين .

نعم الإعلام صنع زبانيته ، و لصوصه و سماسرته ، و مكسه و بخصه و أشباحه و مرتزقته ، وقواعد سوقه و حدد سلعه النافقة فيه .

بقدر الثورة البيضاء ، التي شنها الشعب على الفساد ، وكان أثناءها بين الفينة و الأخرى يرفع شعارات طاردة لبعض وسائل الإعلام بل أحيانا كان يكفر بجلها ، فعليه اليوم أن يقوم بثورتين ضد الإعلام الفاسد و ما خلفه من مؤسسات و مزاريب التمويل القذر .