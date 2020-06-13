قلم جاف: زمن الذلقراطية

بقلم: الوليد فرج

تكلمت عن الرداءة مرارا و عن التفاهة التي صارت تلازم المشهد الإعلامي ، بل تصنعه ، لا سيما في الفضاء السيبراني كأحد أهم وسائل التواصل و الإعلام ، أين صار ترميز التوافه صناعة يومية ، في عهد منظومة التفاهة المؤسسة بفواعلها و أدواتها و أساليبها ..

لم اكتفي بتوصيف الظاهرة ، بل أسست لكم محاكما سيبرانية و نظام محاكمة دقيق في أربعة مقالات ، ودعوتكم إلى تجسيدها في هذا الفضاء باعتباره ميدان تناسل فيه التفاهة و يعتبر أكبر حاضنة لها ، فاستغشيتم ثيابكم و استكبرتم عن دعوتي إلى أن ابتلاكم الله بتقدم التوافه عنكم و تصدرهم المشهد فهذا المسمى الشاب بيلو يكرم أمام أعينكم و الشاب خيرة تستعد لتثقيفكم ببرنامج تلفزي يدخلون بيوتكم رغم أنوفكم ، وهذا جزاء من لا يستمعون لحديث عقلائهم تصبح دورهم ملاهيا و أطفالهم مشاريع رواد العلب الحمراء .

لست أبالي بمن كَرَّم و بمن كُرِّم فلولا بعض العقول التي مازالت تحفظ ماء وجه المشهد الإعلامي كالدكتورة عبار نجوى و تحليلاتها العميقة و الدكتور بكيس لكنت قد بعت جهاز التلفاز ، فبينما السوافل يكرمون ،و يتفاخرون تجد آل العقول يضيق عنهم و يحيدون و استحضر هنا قصة طريفة تقع على هامش قولي حدثت للموسوعة الأسطوري يونس البحري التي ذكرت في حديث لهُ قبل وفاته بفترة قصيرة أن جاءه أحد الزوار وكان يتحدث بشكل بطولي عن مقدرتهِ حيث خدع أحد أفراد شرطة الحدود وهرب بعض المواد حين دخولهِ عبر حدود العراق من الحدود التركية، وبعد مغادرة هذا الزائر قال يونس بحري: (ضحكنا على ذقون ملوك ورؤساء سنين طويلة وهذا يتفاخر بأنه خدع شرطياً) .

وليس بوسع العاقل إلا ترديد قول عالم المستقبلات المهدي المنجرة لقد غدت المهانة شكلا للحكم و نمط لتدبير شؤون المجتمعات. والذل كما يعرفه معجم روبير هو فعل الإذلال الواقع على الغير أو على النفس .

إنه زمن الذلقراطية