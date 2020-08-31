قلم جاف: زغاريد النوائح

بقلم: الوليد فرج

إذا وجدت أمة تسخر من موتاها ، فعلم أن الغباء بها بلغ منتهاه ، و الحمق و الجبن فيها خلقة ، فمن ينتظر شخصا حتى يغيب لكي ينهش لحمه ، أو ينتظره حتى يموت فيعرِّض به ، و يشتمه ، فلا يوجد أهون من هذا الفعل ، ولا أقبح من هذا الفاعل.

إن محاكمة شخصية عمومية ، بعد رحيلها ، لا يكون فيها القاضي إلا أرعن تافه ، أو صاحب غفلة غبي ، وإنما معارضة و مساجلة الشخصيات العمومية يكون في حياتها و إبان قوتها ، من الرجال المؤمنون بمبادئهم ، المناضلون بما يعتقدون إنه الحق ، وما دون ذلك فهو انحطاط و رخس .

ويبقى التوافه دوما يتعاومون في الهوامش القذرة ، متعلقين بخطاب التهريج ،بعيدا عن الحقائق ، و السياقات العامة للأحداث ، لذا تجد جل الثورات التي فشلت ، سببها ديكتاتورية السوقة و الدهماء ، و رواج خطاب الرداءة و شعارات التفاهة .

إن سبب تراجع الجزائر ، لم يكن يوما من تحت نظم سياسية غير شرعية فقط ، بل شاركت فيه نخب إما بصمتها أو بانخراطها في الفساد ، فجاءت العامة عرجاء ، ممجوجة اللسان .

فاحذر النائحة إذا زغردت و العرجاء إذا رقصت.