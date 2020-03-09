قلم جاف: روزات الحراك الجزائري

بقلم : وليد فرج

منذ أن عَقِلت أمري ، تشكل منهجي العقلي على الشك الحاد ، لأن بداياتي الأولى كانت ولع بالتاريخ والأخبار و السير ،وهي ميادين خصبة للتلفيق و الدّسِ ، فلم يكن ليمّر علي رفض ابن طفيل لمهمة كلّفه بها ابو يعقوب، متحججا بالكبر والضعف وهي مهمة إعادة ترجمة وشرح المنتوج الفلسفي الارسطي ، ليشير عليه بابن رشد الذي تصدى للمهمة وكانت فيها نكبته الشهيرة ، التي نجا فيها من الإعدام لكن التاريخ حفظ إعدام بشير شيحاني ، و إعدام عباس لغرور ، و لعموري ، و اسد الجرف لزهر شريط . وروزا لوكسمبورغ الثائرة اليهودية اليسارية العرجاء ، صاحبة كتاب تراكم رأسمال الذي يعتبر واحد من أهم الوثائق الشيوعية ، وقفت في وجه لينين معارضةً تزعمت الجناح الراديكالي داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني لتؤسس بعدها عصبة سبارتكوس 1916 التي تصبح فيما بعد أساس و نواة الحزب الشيوعي الألماني ، و التي اضطرت قبلها لأجل الاستقرار بالمانيا ، الزواج صوريا من غوستاف لوبيك وهو ابن صديق قديم في أبريل 1897، فتحصلت على الجنسية الألمانية. ولد نضالها الشيوعي الكثيف داخل المانيا تخوفا شديدا من قيام ثورة ، شبيهة بثورة لينين بروسيا مما اضطر الألمان للرضوخ لهدنة (معاهدة) فرساي ، للتفرغ للخطر الشيوعي الداهم الذي انتهى بإيداع كرية نحاسية في جمجمة روزا اليهودية العرجاء ، التي كانت سببا في انهاء حرب عالمية تناحرت فيها كل قوى العالم ، والتي كانت معارضة لها منذ بدايتها.

ونبقى ننتظر ما تثمره نضالات صور الصلاة على المباشر للماجدة القانتة نعيمة صالحي و صياحها المستمر على الفيس بوك ، بخرجاتها الغريبة و الخرجات الاسبوعية للكلاسيكية ، زوبيدة عسول صاحبة المقولة الشهيرة للجينرال الفار نزار لقد انقذت البلاد مون جينرال . و غيرهن كثيرات