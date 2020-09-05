قلم جاف: دون عنوان

بقلم: الوليد فرج

بينما وزيرة الثقافة و الفنون ، والتي يعتبر الفن نصف وزارتها ، و من الفن الرقص الذي نفت اقتراحها تعليمه لصغارنا مخالفة بذلك زميلتها السابقة وزيرة التربية التي شجعت (التيك توك) داخل مؤسسات التربية، باعتباره على حد زعمها عامل تنفيس للتلاميذ و قد يكون علاج للعنف الذي استشرى في مدارسنا ، بدل توظيف أخصائيين نفسانيين لدراسة وعلاج الظاهرة.

يوم عزمت هذه الوزيرة على تنظيم مهرجانات موسيقية قد تقام على ميادين الواب ، مناقضة بذلك تصريحها ، يوم استلامها زمام ثقافتنا حين قالت (الثقافة مهيش مهرجانات) .

مع هذا الرهق الحاصل ، اختلطت علينا ابسط المفاهيم ، و صرنا لا نعلم من القائل و ما المقول ومن خلفه ، وسط هذه التناقضات ، و الاضطرابات ، و الأحداث ، فالوزيرة التي أرادت ترقيصنا و نحن ندفن موتنا ضحايا وباء كورونا ، تحمي اليوم صغارنا من تعلم الرقص ، والنيران لم يكفها خشب الغابات ، فراحت تلتهم النفط المُراق و ما خلفه من كارثة بيئية ، بقي المواطن تائها يبحث عن الحقيقة ، والتي إن وصل إليها سوف ينجح لا محالة من وصف العلاج لها .

يكفي اليوم معالجة هذا الترهل الحكومي ، مي ترجع السيولة إلى مراكز البريد ، ويرجع الماء إلى الحنفيات و تنطفئ الغابات و لن يسترجل الذئاب على أنابيب النفط .

آن الأوان لقول الحقيقة للشعب ، مع حكمه بمن هم أهل لذلك ، فالمشكلة في بقاء بقايا منظومة فاسدة مازالت تعشش في دواليب السلطة ، و نجحت في التجدد في بعضها .