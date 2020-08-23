قلم جاف: دعوة جرّاد الملغمة

بقلم: الوليد فرج

لم أجد ارتباطا وظيفيا للثقافة بالإقتصاد ، ولا تعالقا ، إلا من خلال اشتغال الثقافة على ملف الاقتصاد ، في شقه الأخلاقي ، وبعده القيمي .

المعلوم أن الفعل الثقافي المؤسساتي الرسمي ، يخضع لضوابط سياسة الدولة ، فيتحرج على النقد ، و يتحاشى دوما تناول برامج الدولة مهما كانت طبيعتها بالنقد و التصويب ، فكيف لوزير ثقافة أن ينتقد عمل زميله المشتغل في احد حقول الاقتصاد ؟

يتلقى المثقف العمومي ، السلوك أو الظاهرة ، مهما كان مصدرها ، فيكفيه تبيين عواقبها ، و كشف مثالبها ، و تفادي خطر مستقبلها ، وسوق المثال لها ، كأن نشجع الاستهلاك المحلي ، والسوق مفتوح على مصرعيه أمام سلع أجنبية منافسة بأسعار لا تقاوم أو نشجع السياحة الداخلية و تكاليف ليلة عندنا تكفيك أسبوعا في دولة مجاورة أو نشجع الفلاحة و الفلاح لا يجد قطرة كهرباء يشغل بها مولده الكهربائي، او لا يجد سوقا يسوق فيها منتوجه ، لغياب خارطة فلاحية .

الثقافة هي ذلك الكل ، الذي يتحرك داخل حياة الناس و بين مكونات المجتمع ، ومثقف السلطة هو ذلك العقل الذي انخرط في عملية التثاقف انتاجا و نقدا ، من بابها الرسمي ، و من منابرها العمومية ، فلا يمكنه التغاضي على الترهل الاقتصادي و عيوبه، و تورطه في المرافعة عنه ، لارتباطه بمعايش الناس فدعوة الوزير الأول ، للاهتمام بالمسألة الثقافية في حقل الاقتصاد ، تبقى دعوة ملغمة في ظل غياب افق برامجي جامع ، و آليات تساوق بين مفاصل المرافق العمومية ، في السياسة العامة للدولة .