قلم جاف: حمار كبير …

بقلم: الوليد فرج

كان هناك حمار مربوطا إلى أصل شجرة ، متكئا في ظلها ، جاءه الشيطان فوسوس له ، بأن يفُّك عقاله ، على أن يذهب إلى زرع الجار و يرتع فيه ، فوافق الحمار على الصفقة ، ففك الشيطان وثاق الحمار ، فانطلق الحمار إلى الزرع يرتع و يتمرغ فيه ، إلى أن رأته زوجه الجار ، فامتلأت غضبا ، راحت و تناولت البندقية و خرجت إليه ، من طلقة أردته قتيلا ، سمع جارها صاحب الحمار طلق النار ، فخرج يتبين الأمر ، إذ به يتفاجأ بحماره غارقا في دمائه ، فأدرك أن جاره قتل حماره ، بعد أن أثار حماره على الزرع، رجع إلى بيته و تناول بندقيته ، ونادى على جاره ، خرجت السيدة فطلب منها ، أن تنادي زوجها فأخبرته أنه غائب ، فعلم أنها هي من قتلت حماره ، فاسكن رصاصة في صدرها أرداها قتيلة و غادر ، رجع زوجها فوجد زوجته غارقة في دمائها ، و الحمار مقتولا مسجا على حافة الزرع ، ففهما أسباب المجزرة ، دخل و تناول بندقيته و ذهب إلى جاره ، وقتله .

لم يكلف الشيطان نفسه عناء شغل كبير ، بل اكتفى بفك عقال حمار ، لينتهي الأمر إلى مجزرة كبيرة سببها أن حمارا غبيا رتع في زرع .

الحكمة إن الفساد و الظلم و الاعتداء مهما كان صغر حجمه و مهما كان مركز الموظف الذي يقترفه و مهما كانت درجة وظيفته قد تكون عواقبه وخيمة و نتائجه ثقيلة ، فمعظم النار من مستصغر الشرر ،

و السياسات الحميرية القذرة ، التي انتهجتها العصابة القابعة في غياهب السجون ، على مدار أكثر من عقدين من الزمن ، و التي انتهكت الزروع أخضرها و يابسها ، لم تعد مجدية ، اليوم مع هذا الجيل الثائر الذي تخطى كل وسائل النضال التقليدية ، وصار يخرج لكم عالمه الرقمي ، سوف يسألكم على كل سنبلة مستها شفاهكم أو داستها حوافركم القذرة و تبررون له أمام المحاكم كل فلس أخرجتموه و معايير صرفه . فزمن الحمير التي توسوس لها شياطينها قد ولّى دون رجعة .

فابعد الحمير عن المسؤوليات و المرافق العمومية أو نبعدهم . مهوش رزع باباكم