قلم جاف: حذار هذا ليس استرآس

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بقلم: الوليد فرج

مهما كانت الطريقة التي وصل بها الرئيس إلى سدة الحكم ، ومهما كانت قوته و سطوته و بسط نفوذه ، يبقى التمثيل و الالتفاف الشعبي هو محور الرحى و مورد الراحة السياسية و أرضية تنفيذ أي برنامج فهو مناط الحكم ، وإلا فوّت الرئيس مدة حكمه كرجل مطافئ سياسي يطفئ غضب الشعب طورا و غضب المعارضة و النقابات التي سوف تستأسد عليه طورا آخر.

في الغالب يلجأ الرئيس مجروح التمثيل الشعبي ، او المطعون في مشروعية ولايته ، إلى ما يسمى الاسترآس (Plebiscite) ، وهو اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي في مواضيع ذات صلة بالسياسة العامة ، لإعادة كسب ثقة الشعب و تقوية مركزه من خلال الظهور بمظهر الحاكم الديمقراطي .

و هتلر عندما وصل إلى السلطة عدة مرات بطرح مواضيع على الشعب للاستفتاء كي يوحي للرأي العام الداخلي و الدولي انه يحكم باسم الشعب.

ديغول كان يعيد تقوية مركزه وسط خصومه أيضا بالاسترآس ، بالاستفتاءات التي لجأ إليها أربعة مرات ، الأول في 08 جانفي 1961 يتعلق باستقلال الجزائر الثانية في أفريل 1962 يتعلق ببنود اتفاقيات إيفيان والثالثة في 28 أكتوبر 1962 يتعلق بتعديل بعض أحكام الدستور و الاستفتاء الرابع يتعلق بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية و بتنظيم الجمعية العامة . وكان يعلق بقائه على نتائج كل استفتاء وفقا لمقولته المشهورة :(ستقومون بالتصويت على قضية ، لكنكم في نفس الوقت ستجددون ثقتكم في ديغول).

واسترأس الرئيس الأسبق بوتفليقة مرتين أيضا ترقيعا لولايته المجروحة الأولى بالاستفتاء على قانون الوئام المدني ، استجداءً للالتفاف الشعب و تضميدا لجراح المشروعية التي تركها انسحاب منافسيه آنذاك ، والاستفتاء الثاني على المصالحة الوطنية.

حقيقة لا يعد كل استدعاء للشعب لاستشارة شعبية حول موضوع يتعلق به ، هو ضرب من الاسترآس ، فقد يكون الاستفتاء جديا ، و الوضع العام يتطلبه . لكن الخطاب الممهد له ، او طريقة طرحه قد تشوهه ، وهذا ما نلاحظه اليوم في طرح من خرجوا للدفاع على مشروع قانون الدستور من خلال خطابهم الذي جعله وثيقة لا يأتيها الباطل من أمامه و لا من خلفها وجعل الرئيس محورا في خطابهم ، بل البعض منهم كان عضوا في لجنة تحرير الدساتير السابقة وهو اليوم يعدل ما أعده سابقا. 

فاحذروا هذا استفتاء على وثيقة دستور وليس استرآس الذي يبقى كنافلة ترقع فرض.

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