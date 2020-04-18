قلم جاف.. جنت على قومها براقش

بقلم: الوليد فرج

(التحول الديموقراطي) هذه الجملة التي يتشدق بها الكثير في المنابر الإعلامية التي أصحبت كالأسواق الأسبوعية الشعبية ، منصات للتفه و نشر البراطيل الإعلامية و الأباطيل الفكرية و المهاون و المغالط ، دون مراعاة أي وازع أو الخشية من أي رادع ، فمن التهتك بنشر الإشاعات إلى التسقط مع تافه الأفكار و التحليلات مع منظري السياسة الجدد.

فأي تحول ديمقراطي دون انبعاث فكري حداثي حضاري ؟ وأي انبعاث فكري حضاري دون تأسيس أخلاقي ؟

لعلكم تتذكرون معي يوم تحدث عن الانسجام المؤسساتي داخل الدولة و دوره في مد جسور الثقة بين الحاكم و المحكوم ، فلا نتخيل أن شجي اللحن تعزف أوركيسترا كل عازف فيها يعزف في مقام ، ففي اليوم الذي أصدرت فيه رئاسة الجمهورية بيانا تأمر فيه الوزير الأول بسن مشروع قانون يناهض و يقي من الكراهية و الجهوية ، وقبل أن يجف حبر هذا البيان عينت السيدة وزيرة الثقافة ابن جهتها في خرق صارخ لكل مظاهر التحاقل و الانسجام مع سياسة الرئيس ، وفي أول خرجة لها وقبل استلام مهامها وباندفاعية راحت تهمز قناة سابقها بقولها الثقافة ليست مهرجانات ، لتقع بعدها في أسوء ما انتقدته بتصريح لها عنونه الشباب الجزائري بتصريح (ربما) أتت فيه ببدع جديد (مهرجانات الواب) في زمن كان العالم يهيئ المقابر الجماعية لضحايا فيروس كورنا.

هاهي اليوم في آخر خرجاتها تشدد على معنى و دلالة عنوان مجلتها المسروق (انزياحات) التي تقصد من ورائها المعنى الاصطلاحي : انزاح أي ابتعد و نأى كأنها تقول سوف نبتعد بالفعل الثقافي عن التسطيح و التبذير و ندخل بكم إلى عوالم الثقافة الحقيقية ، فجرها مستشارها المثقف الموسوعي إلى حمى اليمن السعيد الملتهب راميا بها وسط براثن شاعر اليمن الأول فتحي أبو النصر صاحب حروف أفدح من القنابل ، و فعلا كشفتم الكوجيطو الذي يتأسس عليه عقلكم أنتم موبؤون فأنتم موجودون.

اللهم استر علينا و رقق قلب السيد فتحي أبو النصر ولا تجعلنا مسخرة للعالمين.