قلم جاف: جاء ينفض مِذْرَوَيْه

بقلم: الوليد فرج

المذروان هما الإليتان .. وهذا مثل يضرب لمن يوعد أو يتوعد بغير الحقيقة ، فهو لا يمتلك أسبابها و لا يحوز وسائلها ، ولا هو أهل لها ولا قريب منهم .

خرج علينا مقري عبدالرزاق بخرجة إعلامية جديدة سماها تحدي العبور ، من التسمية سوف يتحدى الشيخ مقري ظروف الانحطاط التي يعيشها المجتمع و التي تتمخض كلها من انحطاط الفعل السياسي الذي يعتبر هو أحد فاعليها ، فلم أنسى صراخه وهو يقول تزكية رجل الإجماع ضرب من العبث لأجده بعدها أول المهللين له ، فدخلنا بعدها في نفق تحدي البقاء على ما بقي فينا من أسباب العيش الكريم .

إن هذه ما هي إلا واحدة من تناقضات و تيه المسمى مقري الذي يقود حركة بإرث فكري ثقيل ، أراد من خلاله الظهور علينا بالمتحدث الفكري الغائص في جذور التحولات و الانتقالات الحضارية ، و هو الذي عجز عن صياغة موقف سياسي واحد تجاه منعطفات واضحة الملامح مرت بها البلاد .

إن التحدي الحقيقي للعبور الذي على مقري تأسيس مرتكزاته العقلية في فكره هو الانعتاق من الدوغمائية و احتكار الحقيقة و احترام المغاير و جس مواطن الخطو ، بدلا من الارتقاء إلى شرفات فكرية دون توفير مستلزمات شغلها فالأعالي الفكرية لغير أهلها تصيب المتنطع إليها بالدوار و الدوخة .

إن التحدي الحقيقي الذي كان ينتظره الشعب من أمثال مقري باختلاف مشاربهم هو حملات توعية كبيرة للشعب في ظل هذا الوباء الذي يتهدد العالم و التجند الدائم من خلال نصب خلايا أزمة داخل أحزابهم . والتي لم نسمع لهم في هذا ركزا .

إن التحدي الحقيقي هو تجليات العقل السياسي البناءة أثناء الأزمات الفتاكة وليس التشدق الأجوف بخطاب إنشائي يغذي النرجسية المستشرية اليوم لكل من تصدر منبرا أو مجلسا.

إن التحدي الحقيقي لعقلاء هذه الأمة اليوم هو هتك التفاهة .