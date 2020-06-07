قلم جاف: تكنوقراط السلاجقة و قطعة Buzzle

بقلم: الوليد فرج

ولد تعبير (التكنوقراطي) لأول مرة سنة 1910 في الولايات المتحدة الأمريكية و تبلور بالمفهوم الحالي بعد أن انتقل إلى فرنسا ، نقفز منهجيا عن مفهوم التكنوقراطي الذي تجاذبته عدة مدارس كل مدرسة حسب خلفيتها الأيديولوجية ، الا أنها اتفقت حول سمة واحدة للتكنوقراطي و هي تميزه و اكتسابه للمعرفة العلمية العملية و تخصصه العالي ، و كفاءته المنبثقة عن حيازته لرأسمال مدرسي مما يجعله مؤهلا لما يسمى المعرفة العملية .

يدفعنا هذا الوصف للتذكير بما أكده رئيس الوزراء الفرنسي السابق (ميشيل دبره) على هذا الطابق المميز للتخصص التكنوقراطي في حديثه عن مدرسة البولتكنيك باعتبارها قلعة تكوين التكنوقراطيين ، إذ قال : (أن هذه المدرسة بقيت بعيدة على أن تكون مدرسة تكوين مهني ذي غاية محددة كما بقيت في الوقت نفسه بعيدة عن الجامعة ذات التوجهات غير المحددة ، أنها مدرسة ذات نموذج محددة)

نستشف من قول ميشال دبره أنها مدرسة رافد هدفها تغذية الإدارة العمومية بأهل الفن و الخبرات ذوو الكفاءات العالية .

و أجزم أن فكرة (التكنوقراطية) تتجاوز التاريخ الذي ذكرناه إلى المدارس النظامية التي أسسها الوزير السلجوقي المسمى (نظام الملك) ، التي جاءت فكرتها للتصدي لانتشار المذهب الشيعي في خرسان و العراق وكان الطلاب يتحصلون فيها على دبلوم ، مما يسمح لهم ، بعدها بالالتحاق بوظائف في الدولة كالقضاء أو الفتية أو التدريس .

نجد اليوم جل الوزراء في الحكومة من دون ملامح ، ولا تكوين سياسي فلا ظهروا أصحاب إيديولوجية ولا ساسة مستقلين ولا تكنوقراط ذوو معرفة عملية ولا سلاجقة يدافعون على سياسة ، و نازلة الكوفيد 19 و مسودة الدستور أسقطت ورقة التوت عن الكثير ..

إذ استثنينا وزير الإعلام الذي جمع بين المعرفة العلمية باعتباره أكاديميا ، و المعرفة العملية باعتباره إعلاميا ، فجاء في منصبه كقطعة Buzzle داخل مجموعة قطع متناثرة تنتظر من يعيد ترتيبها .