قلم جاف: ترامب الغبي ..

بقلم: الوليد فرج

الحكم و القيادة قبل أن يكون مراسا و دُربة ، يكادا أن يكونا جِبلة ، و صفة أولية ومعطا مسبقا ، وكم حفظ لنا التاريخ ، قصصا لصفات الزعامة ظهرت في أطفال تميزوا بها من صغرهم لم تتوفر في أترابهم ،فصاروا حكاما و أمراء ، وهذا ما نقلته الأخبار عن معاوية بن أبي سفيان و زياد بن أبيه أخيه بالتبني وهما حدثين صغيرين و غيرهما كثير.

وهذا ما لم يتوفر في ترامب أشقر أمريكا ، الذي أثخنته الفضائح في هذه الأيام بعد نشر كتاب “الغرفة التي شهدت الأحداث” لكاتبه مستشار الأمن القومي السابق الجمهوري (جون بولتون) ومن غرائب الفضائح أن ترامب لا يعلم أن فنلندا دولة مستقلة بل يظنها تابعة لروسيا ، ولا يعلم أن انجلترا قوة نووية ، لكن أن يطلب من الصين دعمه اقتصاديا لفوزه بعهدة ثانية مع السماح لها بفتح معتقلات لمسلمي الأغوار فهذه أبشع فضيحة.

صارع ترامب بكل ما يملك لأجل وقف نشر هذا الكتاب الذي يعتبر نقطة مفصلية في مسيرة المستشار الجمهوري بولتون و منعرجا قاتلا لترمب ، لكن المحكمة ردت على مذكرة ترامب التي ادعى فيها أن الكتاب يمس بالأمن القومي الأمريكي بحكم من عشرة صفحات رافضة ادعاءات و طلبات الأشقر.

فندعو الجميع قراءة الكتاب و الاستمتاع بغباء رئيس اكبر دولة.