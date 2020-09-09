قلم جاف: تخلطت

بقلم: الوليد فرج

أورد صاحب (قصص العرب) مخلطة جميلة عن ثمامة ابن الأشرس قال : شهدت رجل وقد قدم خصما له لبعض الولاة وقال : أنا رافضي ناصبي وخصمي جهمي مشبّه مجّسِم قدري ، يشتم الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة ، على علي ابن أبي سفيان ، ويلعن معاوية ابن أبي طالب ، فقال له الوالي : لا ادري مما أتعجب من علم بالأنساب ، أم من معرفتك الألقاب ، قال : أصلحك الله ، ما خرجت من الكتاب حتى تعلمت هذا كله .

وأنا أقرا مشروع قانون الدستور ، و موج المفاهيم يتقلبني بين حكم برلماني مبهم الملامح ، مع صلاحيات واسعة للرئيس ، إلى حكم شبه برلماني مع الاحتفاظ بنفس صلاحيات الرئيس ، إلى أن تصل إلى اختصاصات الرئيس و صلاحياته فكأنك أمام نظام حكم رئاسي بواحا .

خرجت من هذا كله ، وبحثت عن آليات الرقابة ، عسى أن نجد فيها ما يدفع بهذه الأمة و يقيها شر الفساد ، إن جاد الزمن يوما بمجالس منتخبة نزيهة وبدأت بالمحكمة الدستورية ، فحلفت يمينا أنها لن ترى النور أبدا و أغلقت ملف هذا المشروع وحالي مختلط كحال بطل قصة (ثمامة ابن الأشرس) .