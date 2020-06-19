قلم جاف: بَالَت في ساحة النضال

بقلم: الوليد فرج

روى الإمام ابن الجوزيّ في كتابه: (المنتظم)، قال: بينما الحجاج يطوفون بالكعبة ويغرفون الماء من بئر زمزم، إذ قام أعرابي فحسر عن ثوبه، ثمّ بالَ في البئر والناس ينظرون! فما كان منهم إلا أن انهالوا عليه بالضرب حتى كاد أن يموت، فخلّصه حراس الحرم منهم وجاؤوا به إلى أمير مكة فقال له: قبّحَكَ الله، لِمَ فعلتَ هذا؟! فقال: حتى يعرفني الناس فيقولوا: هذا الذي بال في بئر زمزم)!

ساعد العالم الافتراضي ، لا سيما هذا الفضاء الأزرق على تفجير عدة أمراض نفسية تدور حول مرض النرجسية و تتغذى من الغرور الجارف و حب الظهور و مرض الشهرة المزيفة ، من خلال احتلال فضاءات الاجتماع العمومي الافتراضي و الواقعي، حيث نجحت في خلقت هويات رقمية ، فجر من خلالها أصحابها مكبوتاتهم مما خلق بينهم منافسة شديدة في الاستقطاب ، لهدف استصناع (الرمز) ،فدفع ذلك إلى استعمال شتى الطرق لجلب المتابعين ، وصل بهم الأمر إلى التهتك و الانسلاخ من كل الضوابط الأخلاقية و الأعراف الاجتماعية ، مما نتج عنه خلط و تشويه للمفاهيم و تزييف و جرح المعاني ، فصار النضال من أجل الحرية و الكرامة هو احتساء قارورة ويسكي والخروج للناس من خلال صفحة فيسبوك أو تويتر و السب و الشتم و التسقط في الحديث أو نشر صورة بذيئة تجد بعوضا الكترونيا يصانع لها مشهدانية بطنينه حولها ، هذه التفاهة شكلت رافدا يغذي به الرمز رجسيته .

في ظل هذه الأمراض الاجتماعية التي تتلخص في البحث عن الشهرة بأيسر الطرق واسهل السبل ، دون تحقيق أسبابها ، مما أدى إلى عزوف الكثير من الفواعل عن الاقتراب من ساحات النضال نظرا لعطنها برائحة نشاذر ابوال هؤلاء التوافه ، و الحثالة من الذين احتلوها ، و الكثير منهم انتهى به المطاف في قاع السجون ، فلا تصنعوا لهم المظلومية ، فيوسف سجن معه من سقى ربه خمرا و من أكل الطير من رأسه ، و من بال في زمزم يبقى مشهورا أيضا .