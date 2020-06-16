قلم جاف: بغل كبير

بقلم: الوليد فرج

كان هناك رجل ثري جدا ، وله أبناء يَقتّر عليهم ، فذاقوا به ذرعا ، اجمعوا أمرهم على قتله ، كي يرثوا ثروته ، غير أن أخاهم الصغير افسد خطتهم ، وأخبر والده ، بقي الأب واجما ، حائرا في أمره ، إلى أن اهتدى إلى فكرة ، فنادى على أبنائه ، وأراد أن يسقطهم في الفخ .

يا أبنائي الأعزاء كما تعلمون لقد فعلت الخير مع الناس كثيرا و جلهم يتملقني لأجل مالي ، لذا أردت أن اكتشف حقيقتهم بتمثيل وفاتي ، أريدكم أن تجهزوا لي جنازة و تحملوني في تابوت على أن تمر الجنازة على قصر الملك ، و تدفونني ،لأرى ردة فعل هؤلاء ومن يحزن علي حقيقة ، وبعد أن ينفض الجمع أخرجوني من القبر ، تبادل الأبناء النظرات مع ابتسامة شر .

جهز الأبناء جنازة والدهم ، وخرجوا بها وهم يكبرون ، وتبعها خلق كثير ، عند وصولهم إلى قصر الملك قفز الأب من التابوت و دخل إلى قصر الملك يصرخ انقدني مولاي انقدني .. ، أدخلوه إلى الملك وهو يلهث ، أبنائي يريدون دفني و أنا حي ! تعال وانظر جنازتي . اطل الملك وقال : له فعلا صدقوا ، قال الأب أنا حي مولاي الملك . قال الملك : هل تريدوني أن أصدقك و أكذب كل هؤلاء ؟!!!

إن وسائل الإعلام التي تصنع الرأي العام ، من خلال التزلف و تحوير الحقائق ، و توجهه حيث هبت رياح الإشهار ، الذي تسترزق و تعتاش منه ، هي و الفاسق و شاهد الزور سواء ، فيصدقها الملك ، حتى ولو نقلت أن الحمام باض على وتد ، و قالت أن الدجاجة تلد ، و ماء البحر صار عصيرا صائغا للشاربين ، و في ذلك تورط و توريط ، فالحقيقة سوف تنكشف و الأقنعة سوف تسقط ، والحياة دول .

كما يقول سعيد تقي الدين :

(الرأي العام بغل كبير …. يصعب عليك جر هذا البغل الكبير إلى حظيرة الصواب وهذا شيء كان صعب على الأنبياء حتي وألا ما اغرق الله الأرض لنوح ولا خسف بقري لوط الأرض لهذا شيء عادى أن لا تستطيع جر هذا البغل الكبير حيث الصواب ولكن إياك أن يجرك بغل فقط لأنه كبير)

ولله الأمر من قبل ومن بعد